Въезд в Европу для украинцев скоро изменится: за что придется заплатить

В Европейском Союзе уже готовят к введению новое электронное разрешение ETIAS. Согласно ему, всем гражданам третьих стран придется заплатить, чтобы его получить – а без него попасть на территорию Шенгенской зоны не удастся, пишет Euronews.

Adv

популярные видео

Что такое система ETIAS и когда она заработает?

По официальной информации ЕС, запуск системы уже планируют на конец 2026 года. Впрочем, польские власти предупреждают, что внедрение состоится не раньше следующего, 2027 года. А о точной дате объявят позже.

Стоимость оформления электронного разрешения на въезд в ЕС – 20 евро за одну заявку. Чтобы подать заявку, нужно будет зайти на официальный сайт или зарегистрироваться в мобильном приложении. Впрочем, несколько категорий людей освобождаются от уплаты сбора:

люди в возрасте от 70 лет;

дети до 18 лет;

отдельные категории членов семей граждан ЕС.

Реклама

ETIAS можно будет получить на три года или до истечения срока действия загранпаспорта – в зависимости от того, что наступит раньше. Это разрешение позволит совершать многократные и краткосрочные поездки во все страны, которые будут использовать эту систему. Стандартное правило пребывания при этом остается неизменным – 90 дней в течение любых 180 дней.

В то же время важно понимать, что разрешение будет касаться не всех украинцев. Для людей, имеющих временную защиту в странах ЕС, оформление не является обязательным. А вот для поездок за границу, в частности в Европу, оно понадобится.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Поэтому перед выездом следует проверить, распространяется ли это требование на вашу категорию путешественников.