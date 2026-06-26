Дві країни ЄС не хочуть забороняти в'їзд учасникам війни з Росії: у чому причина

Європейський Союз вніс пропозицію заборонити колишнім російським бойовикам в'їжджати до блоку. Та дві країни ЄС, Італія та Франція, вагаються щодо рішення.

Нові обмеження для російських військових, що брали участь у війні проти України – це частина запропонованого 21-го пакета санкцій проти Росії. Впровадження нових заборон мають обговорити 26 червня, але дві країни не хочуть підтримувати пропозицію, пише Bloomberg.

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Чому Франція та Італія виступають проти заборони в'їзду для росіян?

Рим і Париж, за джерелами видання, не проти заборони в'їзду для колишніх російських військових. Втім, там побоюються, що це рішення відкриє шлях до повної заборони на в'їзд росіян.

Окрім того, обидві країни стверджують, що цю заборону на в'їзд краще вирішувати візовою політикою, а не санкціями. Також Італія та Франція побоюються, що заборона в'їзду колишніх російських бойовиків залишить державам-членам право вирішувати, хто воював, а хто ні – а на практиці втілити цей механізм зовсім непросто.

Як в ЄС планують перевіряти учасників війни РФ?

Згідно з джерелами DW, обговорюватимуть, скоріш за все, не створення санкційного списку для мільйонів росіян, що воювали в Україні, а про перевірку під час звернення за візою.

Водночас для багатьох країн ЄС ключовим питанням залишатиметься сам механізм застосування заборони – поки що лише обговорюють, як саме держави зможуть певно встановити факт служби людини у російських збройних силах.

Один з європейських дипломатів визнав, що зробити це може бути непросто.

Реалізація буде складною, але політично це має сенс. Чому ми маємо дозволяти в'їзд до ЄС росіянам, які вбивають українців?

– зауважив він.

Та за словами дипломата, поки що невідомо, яким буде остаточне рішення ЄС.