Відпочинок у Єгипті стане доступнішим: Wizz Air анонсував нові маршрути

Угорський лоукостер Wizz Air розширює мережу маршрутів до популярних курортів Єгипту. Авіакомпанія запускає нові регулярні рейси з Польщі до Марса-Аламу, Хургади та Шарм-ель-Шейха, що дозволить туристам самостійно планувати відпочинок без послуг туроператорів.

Про нові напрямки перевізник повідомив у своїх офіційних соцмережах.

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До яких єгипетських міст літатимуть літаки Wizz Air?

Рейси до Марса-Аламу

До єгипетського курорту Марса-Алам Wizz Air виконуватиме польоти з кількох польських міст:

Варшава-Модлін – з 26 жовтня 2026 року тричі на тиждень;

Гданськ – з 4 липня 2026 року один раз на тиждень, а з 26 жовтня – тричі на тиждень;

Краків – з 4 липня 2026 року двічі на тиждень, із 26 жовтня – п'ять разів на тиждень;

Катовіце – з 4 липня 2026 року один раз на тиждень, а з 26 жовтня – тричі на тиждень.

Рейси до Хургади

До Хургади авіакомпанія відкриє такі маршрути:

Варшава-Модлін – з 27 жовтня 2026 року тричі на тиждень;

Вроцлав – з 27 жовтня 2026 року тричі на тиждень;

Катовіце – з 26 жовтня 2026 року тричі на тиждень.

Рейси до Шарм-ель-Шейха

До ще одного популярного курорту Єгипту Wizz Air літатиме:

Варшава-Модлін – із 27 жовтня 2026 року двічі на тиждень, а з 8 грудня – тричі на тиждень;

Гданськ – із 27 жовтня 2026 року двічі на тиждень;

Катовіце – із 27 жовтня 2026 року двічі на тиждень.

Водночас у системі бронювання Wizz Air нові рейси поки що не доступні, а інформація про вартість квитків ще не оприлюднена.

Які ще нові маршрути здійснює Wizz Air?

Крім рейсів до Єгипту, авіакомпанія також анонсувала запуск нових напрямків у Європі. Так, із 26 жовтня 2026 року Wizz Air виконуватиме чотири рейси на тиждень між аеропортом Варшава-Шопен і французьким Ліоном.

Також перевізник розширить маршрутну мережу з італійського Турина, відкривши рейси до Праги, Гданська, Катовіце та Вроцлава.

Нові маршрути можуть бути особливо цікавими українським туристам, які часто користуються польськими аеропортами для подорожей до Європи та популярних курортних напрямків.