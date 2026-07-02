О новых направлениях перевозчик сообщил в своих официальных социальных сетях.

Смотрите также : На 500 евро дешевле: как выбрать между Шарм-эш-Шейхом и Марса-Аламом в Египте

В какие египетские города будут летать самолеты Wizz Air?

Рейсы в Марса-Алам

В египетский курорт Марса-Алам Wizz Air будет выполнять рейсы из нескольких польских городов:

Варшава-Модлин – с 26 октября 2026 года три раза в неделю;

Гданьск – с 4 июля 2026 года один раз в неделю, а с 26 октября – три раза в неделю;

Краков – с 4 июля 2026 года два раза в неделю, с 26 октября – пять раз в неделю;

Катовице – с 4 июля 2026 года один раз в неделю, а с 26 октября – три раза в неделю.

Рейсы в Хургаду

В Хургаду авиакомпания откроет следующие маршруты:

Варшава-Модлин – с 27 октября 2026 года три раза в неделю;

Вроцлав – с 27 октября 2026 года три раза в неделю;

Катовице – с 26 октября 2026 года три раза в неделю.

Рейсы в Шарм-эль-Шейх

В еще один популярный курорт Египта Wizz Air будет летать:

Варшава-Модлин – с 27 октября 2026 года два раза в неделю, а с 8 декабря – три раза в неделю;

Гданьск – с 27 октября 2026 года два раза в неделю;

Катовице – с 27 октября 2026 года два раза в неделю.

В то же время в системе бронирования Wizz Air новые рейсы пока недоступны, а информация о стоимости билетов еще не обнародована.

Какие еще новые маршруты открывает Wizz Air?

Помимо рейсов в Египет, авиакомпания также анонсировала запуск новых направлений в Европе. Так, с 26 октября 2026 года Wizz Air будет выполнять четыре рейса в неделю между аэропортом Варшава-Шопен и французским Лионом.

Также перевозчик расширит маршрутную сеть из итальянского Турина, открыв рейсы в Прагу, Гданьск, Катовице и Вроцлав.

Новые маршруты могут быть особенно интересны украинским туристам, которые часто пользуются польскими аэропортами для поездок в Европу и на популярные курортные направления.