Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air відкриває нові горизонти для подорожей між Польщею та Литвою. Українці, які проживають у цих країнах, зможуть користуватися зручними та бюджетними рейсами.

Зокрема, лоукостер відновить прямі польоти між Вільнюсом та Гданськом. Що відомо про новий рейс розповідає 24 Канал з посиланням на Made in Vilnius.

Що відомо про новий рейс Wizz Air з Литви до Польщі?

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відновлення прямого авіасполучення між Вільнюсом та Гданськом з 3 травня 2026 року. Рейси здійснюватимуть чотири рази на тиждень, а саме щовівторка, четверга, суботи та неділі.

Цей новий маршрут стане 23-м напрямком Wizz Air з литовських аеропортів і матиме найкоротшу тривалість польоту в мережі авіакомпанії – лише 1 годину та 5 хвилин.

Квитки на нові рейси вже доступні для бронювання на офіційному сайті Wizz Air та через мобільний додаток WIZZ.



Приклад бронювання квитків на рейс "Вільнюс – Гданськ" / Скриншот з сайту Wizz Air

Зауважимо, раніше Wizz Air пропонувала польоти за цим маршрутом, але припинила їх у 2024 році. Рішення авіакомпанії відновити маршрут Вільнюс – Гданськ є частиною її ширшої стратегії з розширення мережі польотів по всій Центральній Європі.

Які останні новини Wizz Air?