Українка розкрила "бідні" звички нідерландських багатіїв: на цих речах економлять

Українка Ольга Авдєєва живе у Нідерландах зі своїм чоловіком-мільйонером. Втім, його ощадливість дуже часто дивує та навіть дратує жінку.

Фінансові звички багатіїв з Нідерландів можуть дуже сильно здивувати українців: вони заощаджують на несподіваних речах. Українка розповіла, за що її чоловік ніколи не переплачує, у своєму блозі в Instagram.

На чому економлять багаті люди в Нідерландах?

Блогерка Ольга поділилася, що найбільше розбіжностей у неї з чоловіком виникає навколо продуктів: нідерландський мільйонер принципово обходить полиці з позначкою "біо" та не купує органічні продукти.

Він ніколи не купує біоовочі, біофрукти, тому що вважає, що це все маркетинг,

– розповіла вона.

За тією ж логікою чоловік купує й інші буденні речі: завжди бере найдешевший чай, адже не бачить сенсу платити за назву на пачці. Раніше різні погляди на покупки заважали українці ходити на закупи разом з чоловіком. На початку стосунків пара навіть могла сперечатися просто біля полиць.

Зрештою блогерці набридло рахувати кожен цент, тож пара пішла на компроміс.

Українка розповіла про звички нідерландців: дивіться відео

Тепер я ходжу в супермаркет сама з його карткою,

– поділилася Ольга.

Ощадливість чоловіка, втім, зовсім не обмежується їжею: він замовляє собі шкарпетки з Китаю, бо також не бачить сенсу переплачувати за бренд на шкарпетках. А комплект постільної білизни для своєї яхти, що коштує як будинок, він придбав всього за 8 євро.

Чоловік не купує також одяг з відомими логотипами. Та на кількох речах він все ж ніколи не заощаджує.

Єдине дороге, що він купує, – це автомобілі й годинники. І дорогі речі для мене,

– зізналася українка.

Як у Нідерландах ставляться до грошей?

Існує стереотип про те, що нідерландці скупі – але насправді це скоріше означає, що вони дуже сильно цінують справедливість. У Нідерландах дуже популярні застосунки для запитів на оплату. І просять повернути місцеві не лише великі суми: у 2020 році NOS повідомила, що щодня до таких застосунків надходить понад 10 000 запитів на оплату сум, менших ніж 2 євро.

Також у Нідерландах люди надають перевагу дебетовим, а не кредитним карткам. Нідерландці дуже уважно ставляться до боргів – і в країні досі є чимало місць, де розплатитися кредитною карткою не можна в принципі, пише I am Expat.