Украинка раскрыла "бедные" привычки нидерландских богачей: на этих вещах они экономят

Финансовые привычки богачей из Нидерландов могут очень сильно удивить украинцев: они экономят на неожиданных вещах. Украинка рассказала в своем блоге в инстаграме, на чем ее муж никогда не переплачивает.

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На чем экономят богатые люди в Нидерландах?

Блогерша Ольга поделилась, что больше всего разногласий у нее с мужем возникает по поводу продуктов: нидерландский миллионер принципиально обходит полки с пометкой "био" и не покупает органические продукты.

Он никогда не покупает биоовощи и биофрукты, потому что считает, что это все маркетинг– рассказала она.

По той же логике муж покупает и другие повседневные вещи: всегда берет самый дешевый чай, ведь не видит смысла платить за название на пачке. Раньше разные взгляды на покупки мешали украинке ходить за покупками вместе с мужем. В начале отношений пара даже могла спорить прямо у полок.

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В конце концов блогерше надоело считать каждый цент, поэтому пара пошла на компромисс.

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Украинка рассказала о привычках нидерландцев: смотрите видео

Теперь я хожу в супермаркет одна с его карточкой– поделилась Ольга.

Бережливость мужа, впрочем, вовсе не ограничивается едой: он заказывает себе носки из Китая, потому что также не видит смысла переплачивать за бренд на носках. А комплект постельного белья для своей яхты, которая стоит как дом, он приобрел всего за 8 евро.

Мужчина также не покупает одежду с известными логотипами. Но на нескольких вещах он все же никогда не экономит.

Единственное дорогое, что он покупает, – это автомобили и часы. А дорогие вещи для меня– призналась украинка.

Как в Нидерландах относятся к деньгам?

Существует стереотип о том, что голландцы скупы – но на самом деле это скорее означает, что они очень сильно ценят справедливость. В Нидерландах очень популярны приложения для запросов об оплате. И местные жители просят вернуть не только большие суммы: в 2020 году NOS сообщила, что ежедневно в такие приложения поступает более 10 000 запросов на оплату сумм меньше 2 евро.

Также в Нидерландах люди отдают предпочтение дебетовым, а не кредитным картам. Нидерландцы очень внимательно относятся к долгам – и в стране до сих пор есть немало мест, где расплатиться кредитной картой нельзя в принципе, пишет I am Expat.