Скільки треба прожити в Польщі, щоб отримати громадянство: всі можливі варіанти

Багато громадян України, які проживають у Польщі, включаючи як біженців, так і тих, хто прибув до повномасштабного вторгнення, розглядають можливість отримання польського громадянства. Отримати польський паспорт цілком реально.

Але, як і в кожній процедурі, існують свої нюанси. Хто може отримати громадянство Польщі та скільки часу потрібно прожити для цього в країні, розповідає 24 Канал.

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Шляхи отримання громадянства Польщі

Польське громадянство можна отримати кількома способами:

за законом (в результаті народження);

надання польського громадянства від президента Польщі;

визнання як громадянина Польщі;

відновлення польського паспорта для осіб, які раніше були громадянами Польщі.

У Польщі діти мають право на отримання громадянства за народженням, якщо хоча б один з батьків має польське громадянство, за умови, що другий з батьків дає згоду на визнання дитини громадянином Польщі.

Які умови для визнання громадянином Польщі

Адміністративне визнання є найпоширенішим методом отримання польського паспорта. Особи, зацікавлені в цьому процесі, повинні виконати одну з кількох визначених умов:

Легально проживати в країні щонайменше 3 роки поспіль. Це проживання повинно ґрунтуватися на дозволі на постійне проживання, дозволі на проживання довгострокового резидента ЄС або на праві на постійне проживання. Крім того, заявники повинні продемонструвати стабільне джерело доходу в Польщі та мати законні права на житло.

Безперервно проживати в Польщі протягом 2 років на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС або права на постійне проживання, згідно з офіційними правилами.

Перебувати у шлюбі з громадянином Польщі щонайменше 3 роки, або не мати жодного громадянства. 2 роки безперервно та легально проживати в Польщі на підставі дозволу на постійне проживання, який людина отримала як біженець. Один рік постійно та легально проживати в країні на законних підставах, пов'язаних з польським походженням або картою поляка.

Зверніть увагу! Детальніше про отримання громадянства Польщі, необхідні документи та нюанси, що можуть виникнути в процесі, – за посиланням.