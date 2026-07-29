Українці за кордоном зможуть отримати ІПН за спрощеною процедурою

З 30 липня будь-який громадянин України за кордоном зможе отримати податковий код за спрощеною процедурою – через систему "е-Консул".

Про це повідомили у МЗС України.

Як простіше отримати податковий номер за кордоном?

Подати заяву на отримання послуги можна двома способами:

особисто – громадянам України від 14 років. Для цього потрібно звернутися до найближчого посольства або консульства України.

через представника – якщо він має нотаріально посвідчену довіреність або документ, що підтверджує повноваження законного представника (опікуна, піклувальника, прийомних батьків, патронатного вихователя, керівника відповідного закладу тощо).

Заяву можна подати онлайн через особистий кабінет у системі "е-Консул" або безпосередньо в посольстві чи консульстві України.

Зверніть увагу! Самостійне подання заяви через власний електронний кабінет в системі "е-Консул" здійснюється безкоштовно. У разі подання заяви через посольство або консульську установу України стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних (40 доларів США / 37 євро).

У міністерстві нагадали, що два місяці тому на порталі "е-Консул" запрацювала перша повністю онлайн-послуга – оформлення податкового номера (РНОКПП) для дітей до 18 років. За цей час сервісом уже скористалися понад 2 тисячі людей. 1772 українські родини за кордоном оформили податковий номер для своїх дітей без поїздки в Україну та без надсилання документів поштою.

Відзавтра послуга стає доступною для всіх громадян України за кордоном.