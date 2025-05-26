Роумінг: що це і як його підключити за кордоном

У сучасному світі мобільний зв'язок став невідійманою частиною нашого життя. Тому готуючись до поїздки за кордон, багато мандрівників шукають інформацію про те, як увімкнути роумінгові послуги, щоб залишатися на зв'язку поза межами країни.

Що таке роумінг і як його підключити, розповідає 24 Канал.

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Що таке роумінг

Роумінг – це важлива послуга, яка дозволяє користувачам мобільного зв'язку залишатися на зв'язку, перебуваючи за межами мережі свого оператора.

Подорожуючи за кордоном, користувачі можуть безперешкодно підключатися до мереж партнерів, що дозволяє їм здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення та отримувати доступ до Інтернету без перешкод.

Підключення роумінгу важливе для:

постійного зв'язку з рідними та друзями;

отримання доступу до інтернету без необхідності шукати Wi-Fi;

використання банківських застосунків або сервісів із двофакторною автентифікацією;

навігації в незнайомій місцевості.

Перед підключенням переконайтеся, що тариф оператора підтримує роумінг, немає заборони на використання цієї послуги і на рахунку є достатньо коштів.

Як увімкнути роумінг на Android і Samsung

Більшість пристроїв на Android, зокрема Samsung, мають стандартні налаштування для активації роумінгу.

Покрокова інструкція:

Відкрийте "Налаштування" – "Підключення" – "Мобільні мережі". Активуйте "Роумінг даних". Переконайтеся, що оператор встановлений на "Автоматично". При потребі вручну оберіть мережу з доступного списку.

Як увімкнути роумінг на iPhone

Для користувачів iPhone налаштування трохи відрізняються, але загалом інтуїтивно зрозумілі.

Необхідні кроки:

Відкрийте "Налаштування" – "Стільниковий зв'язок". Натисніть "Параметри даних". Увімкніть "Роумінг даних". Перевірте активність eSIM або фізичної SIM-картки. Якщо потрібно — перезавантажте iPhone.

Налаштувати роумінг – просто, головне перевірити всі параметри перед поїздкою.

А про те, де українці можуть оформити закордонний паспорт за кордоном, 24 Канал писав раніше.