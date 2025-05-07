Українці, які прагнуть отримати свої документи поза межами батьківщини, можуть звернутися у Центри ДП "Документ" або відповідні дипустанови. Як зараз оформляють закордонні паспорти в інших країнах, розповідає 24 Канал.
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Де за кордоном можна отримати закордонний паспорт
Перебуваючи за кордоном, українці можуть оформити закордонний паспорт двома способами:
- Через дипломатичну установу України.
- Через центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс" у Варшаві, Кракові, Гданську, Вроцлаві, Празі, Братиславі, Берліні, Кельні, Мюнхені, Валенсії, Мадриді, Барселоні, Мілані та Стамбулі.
Процес оформлення документа регламентований і не повинен перевищувати 3 місяці.
Документи, подані до Посольства або консульства, зберігаються до 1 року. Якщо заявники не забирають свої закордонні документи протягом цього терміну, документи знищуються.
Крім того, Державне підприємство "Документ" зберігає оформлені паспорти протягом 3 місяців до прийняття подальших рішень.
А про ціни оформлення закордонних паспортів 24 Канал писав раніше – з 1 січня 2025 року прайс зріс.