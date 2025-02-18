Вартість оформлення змінилася через зростання цін на бланки окремих документів. Скільки коштує виготовити закордонний паспорт та ID-картку в 2025-му, розповідає 24 Канал з посиланням на Державну міграційну службу України.

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Які ціни на оформлення документів у 2025-му

З 1 січня 2025 року запровадили нову структуру ціноутворення на деякі біометричні документи. Як наслідок, загальна вартість отримання української ID-картки, паспорта для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання зросла.

Так, ID-картка громадянина України, який оформлюють вперше – безплатно, ID-картка протягом 20 робочих днів – 558 гривень, а протягом 10 днів – 928 гривень.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон також здорожчав:

закордонний паспорт, який оформлюють протягом 20 робочих днів, – 1 042 гривні.

закордонний паспорт, який оформлюють протягом 7 робочих днів, – 1 682 гривні.



Ціни на документи у 2025 році / Фото ДМСУ

До слова, змінилися і ціни на посвідку на постійне проживання в Україні – 1 175 гривень. А посвідка на тимчасове проживання в Україні тепер обійдеться у 1 080 гривень.

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