Стоимость оформления изменилась из-за роста цен на бланки отдельных документов. Сколько стоит изготовить загранпаспорт и ID-карту в 2025-м, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

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Какие цены на оформление документов в 2025-м

С 1 января 2025 года ввели новую структуру ценообразования на некоторые биометрические документы. Как следствие, общая стоимость получения украинской ID-карты, паспорта для выезда за границу, а также видов на временное и постоянное проживание выросла.

Так, ID-карта гражданина Украины, которую оформляют впервые – бесплатно, ID-карта в течение 20 рабочих дней – 558 гривен, а в течение 10 дней – 928 гривен.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу также подорожал:

загранпаспорт, который оформляют в течение 20 рабочих дней, – 1 042 гривны.

загранпаспорт, который оформляют в течение 7 рабочих дней, – 1 682 гривны.



Цены на документы в 2025 году / Фото ГТСУ

К слову, изменились и цены на постоянный вид на жительство в Украине – 1 175 гривен. А вид на временное проживание в Украине теперь обойдется в 1 080 гривен.

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