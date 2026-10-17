Все не так, як здається: нове дослідження показало ставлення поляків до українців

Нещодавні опитування показали, що насправді майже половина польського населення ставиться до українців нейтрально, і лише 24% – позитивно. Тим часом третина громадян Польщі негативно ставляться до українців.

Такі результати показало дослідження, проведене під керівництвом Варшавського університету Домініки Мезон. Дослідники попередили, що зростання негативних настроїв не таке серйозне, як може видаватися з повідомлень у медіа, пише "Польське радіо".

Як поляки ставляться до українців у 2026?

Дослідниця зауважила, що порівняно з попереднім роком все ж помітно, що кількість негативно налаштованих до українців поляків дещо зросла. Але цей ріст не такий значний, як може видаватися.

Тому я й кажу, що тут потрібно бути обережними й не перебільшувати. Адже така інформаційна комунікація призводить до того, що понад половина поляків вірять, нібито поляки негативно ставляться до українців. Тобто погляньмо, яка існує розбіжність. Половина поляків вважає, що інші поляки погано ставляться до українців, тоді як тих, хто сам визнає своє негативне ставлення, насправді менше,

– розповіла дослідниця.

Вона зауважила, що тут доводиться мати справу зі своєрідним "стереотипом поляка", що негативно ставиться до українців, і з цим варто бути обережними.

Дослідження проводили онлайн серед 1070 повнолітніх громадян Польщі. Експертка також зауважила, що поляки по різному ставляться до українців, що проживають у Польщі, та тих, що живуть у своїй країні.