Такие результаты показало исследование, проведенное под руководством Доминики Мезон из Варшавского университета. Исследователи предупредили, что рост негативных настроений не так серьезен, как может показаться из сообщений в СМИ, пишет "Польское радио".

Как поляки относятся к украинцам в 2026 году?

Исследовательница отметила, что по сравнению с предыдущим годом все же заметно, что количество поляков, негативно настроенных по отношению к украинцам, несколько возросло. Но этот рост не так значителен, как может показаться.

Поэтому я и говорю, что здесь нужно быть осторожными и не преувеличивать. Ведь такая информационная коммуникация приводит к тому, что более половины поляков верят, будто поляки негативно относятся к украинцам. То есть давайте посмотрим, какое существует расхождение. Половина поляков считает, что другие поляки плохо относятся к украинцам, тогда как тех, кто сам признает свое негативное отношение, на самом деле меньше,

– рассказала исследовательница.

Она отметила, что здесь приходится иметь дело со своеобразным "стереотипом поляка", который негативно относится к украинцам, и с этим следует быть осторожными.

Исследование проводилось онлайн среди 1070 совершеннолетних граждан Польши. Эксперт также отметила, что поляки по-разному относятся к украинцам, проживающим в Польше, и к тем, кто живет в своей стране.