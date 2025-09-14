Коли мандрівники готуються до бронювання авіаквитків, вибір правильного місця стає вирішальним елементом, що впливає на комфорт і загальне враження від подорожі. Багато пасажирів інстинктивно обирають місця біля ілюмінатора, приваблені чудовим краєвидом та меншою кількістю перешкод від попутників.

Однак хоча, на перший погляд, ілюмінатор може здатися найпривабливішим варіантом для спокійної подорожі, насправді може призвести і до дискомфорту під час польоту, каже Дон Морвуд з Cheap Deals Away. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Wizz Air йде з популярного аеропорту: що робити пасажирам з придбаними квитками

Яке місце не варто обирати в літаку?

Якщо проаналізувати розташування крісел у салоні літака, то місце біля вікна, розташоване в останньому ряду літака, здається привабливим вибором через мальовничі краєвиди, що відкриваються з нього. Однак, це місце має суттєві недоліки.

Перш за все, це безперервний пішохідний рух поблизу. Пасажири часто стоять у черзі до вбиральні, що поруч з цим місцем, а бортпровідники пересуваються проходом за допомогою візків. Ще мандрівники часто витягують ноги в прохід. Рух ніколи не припиняється.

Люди часто думають, що місце біля вікна в останньому ряду буде спокійним, але насправді – це рецепт жахливого польоту,

– заявляє Дон.

Ще більше посилює дискомфорт те, що ці крісла не можуть відкидатися через бар'єр, розташований безпосередньо за ними. Пасажири змушені перебувати майже у вертикальному положенні протягом усього польоту.



Чому не варто сідати в останній ряд біля вікна в літаку / Фото Unsplash

Ба більше, постійний шум з камбуза і різке освітлення ускладнюють спроби розслабитися. Кухонна зона залишається яскраво освітленою протягом усього польоту, оскільки члени екіпажу готують їжу і підтримують чистоту. Навіть найефективніші маски для не врятують.

Також саме в цьому місці найвищий рівень шуму: гудіння обладнання, розмови екіпажу під час перерв і часте змивання води в туалетах.

Крім того, безпосередня близькість до туалетів створює ще одну незручність – пасажири часто страждають від неприємних запахів, особливо на довгих рейсах, коли відвідування туалетів збільшується.

Яких неписаних правил мають дотримуватися пасажири?