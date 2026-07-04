В Ryanair розкрили 7 найповільніших аеропортів цього літа: все через систему EES

Ryanair – це найбільша європейська бюджетна авіакомпанія, та цього літа дістатися її літаками до кількох аеропортів буде непросто. Основна причина полягає у роботі нової системи в'їзду/виїзду ЄС.

Компанія-лоукостер попереджає, що 7 дуже популярних аеропортів Європи працюватимуть з затримками через те, що там не змогли налагодити систему паспортного контролю ЄС. Повноцінно вона запрацювала ще у квітні цього року, але саме влітку почала завдавати особливо багато проблем через підвищення попиту на подорожі, пише Ryanair.

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В яких аеропортах буде багато затримок?

В Ryanair попередили, що під час планування подорожі слід зважати, що кілька великих європейських аеропортів цього літа можуть працювати з затримками. Зокрема:

Тенерифе-Південний в Іспанії;

Пальма в Іспанії;

Аліканте в Іспанії;

Малага в Іспанії;

Мілан-Бергамо в Італії;

Краків у Польщі;

Париж-Бове у Франції.

Крім того, що в усіх цих аеропортах вже є черги і затримки, надалі в Ryanair очікують, що завантаженість навіть зросте. Через це перевізник вкотре закликав уряди європейських країн призупинити впровадження системи EES до кінця літнього туристичного сезону. Це має запобігти довгим чергам на паспортному контролі для пасажирів з-поза меж Шенгенської зони.

У міру того, як закінчуються шкільні канікули і Європа вступає в найжвавіший період подорожей у році, стає зрозуміло, що система EES все ще не готова до пікових літніх обсягів,

– написали в авіакомпанії.

Також в Ryanair заявили, що пасажирів, а також їхні родини, серед яких є маленькі діти, не слід використовувати як "піддослідних кроликів" для того, аби тестувати систему.

Що не так з системою EES?

Система EES почала працювати 10 квітня 2026 року, та суперечки викликала навіть раніше. Відповідно до неї, усі туристи з країн, що не входять до Шенгенської зони, мають під час першого приїзду здати відбитки пальців, відсканувати паспорт та сфотографувати лице.

Через це в аеропортах виникають багатогодинні черги – а чимало туристів навіть пропускають свої рейси.