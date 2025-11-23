Ці ліки не можна провозити у країни ЄС: перевірте, аби не "завернули" на кордоні

Існують дуже чіткі правила щодо перетину кордону – і навіть через перевезення ліків у вашій особистій аптечці вам можуть не дозволити омріяну поїздку. Тож краще заздалегідь переконатися, які ліки можна і не можна перевозити.

Для того, аби поїздка пройшла без проблем, варто переконатися, що у вашій сумці немає заборонених ліків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Zoll.

Які ліки не можна перевозити через кордон?

Правила щодо ліків та медикаментів у різних країнах часто відрізняються. І ті ліки, які звикли вживати українці, в країнах ЄС можуть бути під забороною, або ж потребують спеціального дозволу.

Передусім, до ЄС не можна вводити ліки, що містять наркотичні чи психотропні речовини. До них належать:

Ацеторфін;

Бронхоцин;

Бронхолітин;

Буфотенін;

Ефедрин;

Інсоновін;

Каффетін;

Кетанов;

Тодтерпін;

Метокситоїн;

Нео Теофедрин;

Нурофен Плюс;

Седалгін;

Солутан;

Тефедрин-Н;

Терпінкод.

Та митні правила ЄС дозоляють провозити до 20 таблеток кожного з цих препаратів – втім, тільки за наявності оригінального пакування, інструкції, та рецепту з печаткою і підписом лікаря.

Ще один незвичний для українців приклад – це анальгін. У деяких країнах його продають тільки за рецептом, а в інших взагалі заборонили через низку побічних ефектів. Також варто зайвий раз перевірити усі препарати, що містять барбітурати – наприклад, валокордин, барбовал, корвалол тощо – у багатьох країнах ЄС вони заборонені.

Які ліки можна перевозити через кордон?

Важливо пам'ятати просте правило: ліки можна везти тільки для особистих потреб на суму не більшу, ніж 430 євро на одну особу. Окрім того, не можна ввозити ліки, що містять кодеїн чи ефедрин, пише CDC.

Якщо лікар виписав такі препарати, можна провозити до п'яти паковань по 20 таблеток кожного препарату, але лише за наявності оригінальної упаковки з інструкцією та рецептом.

