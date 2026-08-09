5 найдешевших міст для літньої подорожі Європою: несподівані переможці

Відпочинок за кордоном у Європі необов'язково мусить бути дорогим. Якщо правильно підібрати напрямок, відправитися у подорож можна дуже бюджетно.

Сервіс Hoppa нещодавно опублікував оновлений рейтинг найдешевших напрямків у Європі для подорожей у 2026 році, пише Travel off path.

Куди в Європі можна поїхати найдешевше?

Аналітики порівняли ціни на харчування, проживання, розваги та транспорт у різних популярних європейських містах – і після цього визначили п'ятірку лідерів. Кожне місто отримало середню оцінку за 10-бальною шкалою на основі вартості:

номера у тризірковому готелі;

пива;

обіду в кафе;

проїзду у громадському транспорті;

Враховували також і кількість бюджетних атракцій, доступних для туристів. Уся інформація актуальна станом на червень 2026 року.

Сараєво, Боснія та Герцеговина

Столиця Боснії та Герцеговини опинилася на 5-му місці у списку. Тут в одному кварталі уживаються балканська, османська та австрійська архітектура. А старе місто – це османський базар XV століття, поруч з яким розташовані квартали з австрійськими фасадами та кав'ярнями, що нагадують маленький Відень.

Ночівля у готелі там обійдеться приблизно у 65 доларів, а ось пиво коштуватиме всього 3 долари.

Белград, Сербія

Белград – це ідеальне місто для піших прогулянок доглянутими вуличками. В місті є чимало галерей, кав'ярень, барів та клубів.

Ночівля у Белграді обійдеться у 66 доларів, а безплатних атракцій знайшлося аж 140.

Скоп'є, Північна Македонія

Скоп'є – це досить ексцентрична столиця: у пішохідному історичному центрі встановлено понад 100 статуй. В місті знайдуться розваги на будь-який смак: район Debar Maalo відомий ресторанами та барами, а Karpoš – університетами та кав'ярнями.

Анталія, Туреччина

Анталію часто називають літньою столицею Туреччини, і недарма: старе місто поєднує грецьку, римську, османську та візантійську спадщину, а пляжі тягнуться на кілометри.

Ночівля у готелі обійдеться приблизно у 67 доларів, а обід – у 10 доларів.

Прага, Чехія

Найкращим бюджетним напрямком цього року стала столиця Чехії – і це попри те, що серед усієї п'ятірки вартість ночівлі у готелі там найвища. Обійдеться це там у 117 доларів, але в усьому іншому напрямок і справді бюджетний: пиво коштує приблизно 3 долари, обід – 11,5 долара.