Сервис Hoppa недавно опубликовал обновленный рейтинг самых дешевых направлений в Европе для путешествий в 2026 году, пишет Travel off path.

Куда в Европе можно поехать дешевле всего?

Аналитики сравнили цены на питание, проживание, развлечения и транспорт в различных популярных европейских городах – и после этого определили пятерку лидеров. Каждый город получил среднюю оценку по 10-балльной шкале на основе стоимости:

номера в трехзвездочном отеле;

пива;

обеда в кафе;

проезда в общественном транспорте;

Также учитывалось количество бюджетных достопримечательностей, доступных для туристов. Вся информация актуальна по состоянию на июнь 2026 года.

Сараево, Босния и Герцеговина

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Столица Боснии и Герцеговины заняла 5-е место в списке. Здесь в одном квартале уживаются балканская, османская и австрийская архитектура. А старый город – это османский базар XV века, рядом с которым расположены кварталы с австрийскими фасадами и кофейнями, что напоминают маленькую Вену.

Ночевка в отеле там обойдется примерно в 65 долларов, а вот пиво будет стоить всего 3 доллара.

Белград, Сербия

Белград – это идеальный город для пеших прогулок по ухоженным улочкам. В городе немало галерей, кафе, баров и клубов.

Ночевка в Белграде обойдется в 66 долларов, а бесплатных достопримечательностей насчитывается целых 140.

Скопье, Северная Македония

Скопье – довольно экстравагантная столица: в пешеходном историческом центре установлено более 100 статуй. В городе найдутся развлечения на любой вкус: район Debar Maalo известен ресторанами и барами, а Karpoš – университетами и кафе.

Анталия, Турция

Анталию часто называют летней столицей Турции, и не зря: старый город сочетает в себе греческое, римское, османское и византийское наследие, а пляжи тянутся на километры.

Ночевка в отеле обойдется примерно в 67 долларов, а обед – в 10 долларов.

Прага, Чехия

Лучшим бюджетным направлением этого года стала столица Чехии – и это несмотря на то, что среди всей пятерки стоимость ночлега в отеле там самая высокая. Это обойдется в 117 долларов, но во всем остальном направление действительно бюджетное: пиво стоит примерно 3 доллара, обед – 11,5 доллара.