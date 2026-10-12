Ці подарунки не можна дарувати на День вчителя у Польщі: попередження для батьків

У Польщі 14 жовтня відзначають День національної освіти, що більш відомий у побуті як День вчителя. І попри те, що в країні є традиція дарувати вчителям подарунки, далеко не всі презенти будуть доречними чи навіть законними.

Вибір подарунка вчителю часто викликає дискусії серед батьків учнів: одні хочуть дарувати квіти, інші ж схиляються до якихось дорожчих речей. Але дорогі подарунки можуть викликати напругу в класі, пише InPoland.

Які подарунки не можна дарувати вчителям у Польщі?

У Польщі вчителі обіймають державні посади, а цей статус має досить чіткі обмеження, і дії кожного освітянина регулюються Кримінальним кодексом, коли мовиться про прийняття фінансової винагороди.

Тож батькам слід зважати, що надто дорогий подарунок можна дуже легко класифікувати як хабар – а це тягне за собою покарання не лише для того, хто його дарує, але й для вчителя. Насамперед правоохоронні органи звертають увагу на сам факт дарування дорогої речі, а не на те, чи мали батьки добрі наміри.

Тож деякі презенти закон може розцінювати не як звичайні жести вдячності. Попри те, що закон не встановлює чітких рамок щодо дозволеної ціни подарунка, експерти радять не виходити за поріг у 50 злотих. Ця сума – безпечна, і її можна протрактувати винятково як символічний вияв прихильності до вчителя.

Відтак, ось які подарунки дарувати точно не варто, аби не втрапити в халепу:

електроніка;

смартфони;

путівки за кордон;

дорогоцінні прикраси;

гроші в конверті.

Кожен з цих презентів може бути розцінений як купівля кращих оцінок або ж спроба забезпечити особливі привілеї для учнів.