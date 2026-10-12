Выбор подарка учителю часто вызывает споры среди родителей учеников: одни хотят дарить цветы, другие же склоняются к более дорогостоящим подаркам. Однако дорогие подарки могут вызвать напряженность в классе, пишет InPoland.

Какие подарки нельзя дарить учителям в Польше?

В Польше учителя занимают государственные должности, а этот статус имеет достаточно четкие ограничения, и действия каждого педагога регулируются Уголовным кодексом в части принятия финансового вознаграждения.

Поэтому родителям следует учитывать, что слишком дорогой подарок можно очень легко классифицировать как взятку – а это влечет за собой наказание не только для того, кто его дарит, но и для учителя. Прежде всего правоохранительные органы обращают внимание на сам факт дарения дорогостоящего подарка, а не на то, были ли у родителей благие намерения.

Поэтому некоторые подарки закон может расценивать не как обычные жесты благодарности. Несмотря на то, что закон не устанавливает четких рамок относительно допустимой стоимости подарка, эксперты советуют не превышать порог в 50 злотых. Эта сумма – безопасная, и ее можно трактовать исключительно как символическое проявление уважения к учителю.

Поэтому вот какие подарки дарить точно не стоит, чтобы не попасть в неприятности:

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электроника;

смартфоны;

путевки за границу;

драгоценные украшения;

деньги в конверте.

Каждый из этих подарков может быть расценен как подкуп с целью получения лучших оценок или как попытка обеспечить особые привилегии для учащихся.