Смертна кара: де у світі досі існує, скільки людей страчено і за що

У сучасному суспільстві смертна кара дедалі частіше розглядається як жорстока і негуманна форма покарання, що принижує гідність засуджених до неї й суперечить праву людини на життя. У той час як багато країн вже давно відмовилися від цієї практики, деякі – продовжують її застосовувати.

Сьогодні 24 Канал розповідає, які країни у світі досі мають смертну кару, скільки людей було страчено і за що.

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Що таке смертна кара? Смертна кара – це вид кримінального покарання, яке полягає у позбавлені людини життя, що вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин, який передбачено законодавством держави. Її здійснюють, згідно з вироком суду, або за рішенням інших державних чи військових органів. У різних країнах на лаву смертників можна потрапити за низку злочинів – від пограбування та торгівлі наркотиками до богохульства.



Така процедура вимагає довготривалого судового процесу, можливості оскаржити рішення, визначених професіоналів, які виконуватимуть покарання, та чітко визначеної дати страти. Поки людина чекає на смертну кару, вона перебуває у "камері смертників".



У країнах, які практикують смертну кару, метод страти визначається законодавчо. Традиційно найпоширеніші види смертної кари: повішення, розстріл, обезголовлювання. У США з 20 століття стали дуже поширеними також електричний стілець і смертельна ін'єкція.

Які країни використовують смертну кару

Згідно з останніми даними Amnesty International, у 2023 році:

у 55 країнах існувала смертна кара;

9 із цих країн мали смертну кару лише за найсерйозніші злочини, такі як множинні вбивства або воєнні злочини;

23 мали смертну кару, але не застосовували її протягом 10 років.

У 2022 році смертні вироки були виконані у 20 країнах, серед яких лідерами із застосування смертної кари є Китай, Іран, Пакистан, Саудівська Аравія та США.

Серед інших країн, які застосовують цю форму покарання, – Єгипет, Ірак, Лівія, В'єтнам та Ємен. Amnesty International зазначає, що Північна Корея "ймовірно, послідовно застосовує смертну кару", хоча організація не може підтвердити цю інформацію незалежно.

Також у 2022 році 5 країн відновили виконання смертних вироків – Афганістан, Кувейт, М’янма, Палестина та Сінгапур.

Єдиною країною, де смертна кара застосовується як міра покарання на законодавчому рівні, є Білорусь. У квітні 2022 року самопроголошений президент країни запровадив смертну кару за підготовку терактів, а у березні 2023-го підписав закон, який передбачає смертну кару за державну зраду для чиновників і військових.

Скільки людей страчують

За даними правозахисної організації Amnesty International у 2022 році кількість страт досягла найвищого показника за 5 років. Загалом було зафіксовано 883 страти у 20 країнах світу.

Найбільше смертних вироків було винесено на Близькому Сході й в Північній Африці. В Ірані щонайменше 576 смертних вироків, Саудівська Аравія – 196, Єгипет – 24, а США – 18.



Камера у США, в якій страчували методом смертельної ін'єкції / Фото з мережі

Застосування смертної кари залишається таємницею у деяких країнах, зокрема, у Китаї, Північній Кореї та В'єтнамі, де ця практика є поширеною. Правозахисні організації припускають, що хоча точна кількість смертних вироків у Китаї залишається невідомою, країна може потенційно очолити світ за кількістю страт.

До слова, існують багато випадків, коли смертна кара може бути замінена довічним ув'язненням або тривалим терміном позбавлення волі, за рішенням суду. Засуджений також може отримати помилування від вищої посадової особи держави або штату.

Скасування смертної кари у світі

Європейські країни майже повністю скасували смертну кару, вважаючи її негуманною формою покарання. До того ж скасування є обов'язковою умовою членства в Раді Європи.

У той час як кілька країн повністю скасували смертну кару, деякі зберігають її за певних обставин, наприклад, за зраду під час військових дій. Крім того, в деяких юрисдикціях, хоча смертна кара залишається юридично санкціонованою, її застосування фактично призупинено на практиці.

Останні, хто відмовився від смертної кари – Казахстан, Малайзія, Каліфорнія, Монголія, Гватемала і Гвінея.

Відмова від винесення смертних вироків має щонайменше дві причини:

такий спосіб покарання не гуманний; процес винесення вироку і його виконання – дорога і тривала процедура.

За даними Amnesty International, загалом 103 країни світу скасували смертну кару за всі злочини, 25 країн – зберігають її у своїх правових системах, але не використовують вже понад десять років.