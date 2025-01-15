Сегодня 24 Канал рассказывает, какие страны в мире до сих пор имеют смертную казнь, сколько людей было казнено и за что.

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Что такое смертная казнь? Смертная казнь – это вид уголовного наказания, которое заключается в лишении человека жизни, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление, что предусмотрено законодательством государства. Ее осуществляют, согласно приговору суда, или по решению других государственных или военных органов. В разных странах на скамью смертников можно попасть за ряд преступлений – от ограбления и торговли наркотиками до богохульства.



Такая процедура требует длительного судебного процесса, возможности обжаловать решение, определенных профессионалов, которые будут выполнять наказание, и четко определенной даты казни. Пока человек ждет смертную казнь, он находится в "камере смертников".



В странах, практикующих смертную казнь, метод казни определяется законодательно. Традиционно самые распространенные виды смертной казни: повешение, расстрел, обезглавливание. В США с 20 века стали очень распространенными также электрический стул и смертельная инъекция.

Какие страны используют смертную казнь

Согласно последним данным Amnesty International, в 2023 году:

в 55 странах существовала смертная казнь;

9 из этих стран имели смертную казнь только за самые серьезные преступления, такие как множественные убийства или военные преступления;

23 имели смертную казнь, но не применяли ее в течение 10 лет.

В 2022 году смертные приговоры были выполнены в 20 странах, среди которых лидерами по применению смертной казни являются Китай, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и США.

Среди других стран, которые применяют эту форму наказания, – Египет, Ирак, Ливия, Вьетнам и Йемен. Amnesty International отмечает, что Северная Корея "вероятно, последовательно применяет смертную казнь", хотя организация не может подтвердить эту информацию независимо.

Также в 2022 году 5 стран возобновили исполнение смертных приговоров – Афганистан, Кувейт, Мьянма, Палестина и Сингапур.

Единственной страной, где смертная казнь применяется как мера наказания на законодательном уровне, является Беларусь. В апреле 2022 года самопровозглашенный президент страны ввел смертную казнь за подготовку терактов, а в марте 2023-го подписал закон, предусматривающий смертную казнь за государственную измену для чиновников и военных.

Сколько людей казнят

По данным правозащитной организации Amnesty International в 2022 году количество казней достигло самого высокого показателя за 5 лет. Всего было зафиксировано 883 казни в 20 странах мира.

Больше всего смертных приговоров было вынесено на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В Иране по меньшей мере 576 смертных приговоров, Саудовская Аравия – 196, Египет – 24, а США – 18.



Камера в США, в которой казнили методом смертельной инъекции / Фото из сети

Применение смертной казни остается тайной в некоторых странах, в частности, в Китае, Северной Корее и Вьетнаме, где эта практика является распространенной. Правозащитные организации предполагают, что хотя точное количество смертных приговоров в Китае остается неизвестным, страна может потенциально возглавить мир по количеству казней.

К слову, существуют много случаев, когда смертная казнь может быть заменена пожизненным заключением или длительным сроком лишения свободы, по решению суда. Осужденный также может получить помилование от высшего должностного лица государства или штата.

Отмена смертной казни в мире

Европейские страны почти полностью отменили смертную казнь, считая ее негуманной формой наказания. К тому же отмена является обязательным условием членства в Совете Европы.

В то время как несколько стран полностью отменили смертную казнь, некоторые сохраняют ее при определенных обстоятельствах, например, за измену во время военных действий. Кроме того, в некоторых юрисдикциях, хотя смертная казнь остается юридически санкционированной, ее применение фактически приостановлено на практике.

Последние, кто отказался от смертной казни – Казахстан, Малайзия, Калифорния, Монголия, Гватемала и Гвинея.

Отказ от вынесения смертных приговоров имеет по меньшей мере две причины:

такой способ наказания не гуманен; процесс вынесения приговора и его исполнения – дорогая и длительная процедура.

По данным Amnesty International, всего 103 страны мира отменили смертную казнь за все преступления, 25 стран – сохраняют ее в своих правовых системах, но не используют уже более десяти лет.