Как пишет 24 Канал со ссылкой на Independent, многие крупные суда даже оборудованы небольшими моргами, предназначенными для временного хранения умерших. Поэтому, что происходит, когда на круизном лайнере умирает человек – далее в материале.

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Смерти на борту круизных лайнеров: цифры и причины

Недавнее исследование, опубликовано в Международном журнале медицины путешествий и глобального здоровья, указывает на то, что смертельные случаи на круизных лайнерах случаются нечасто. Проанализировав данные за период с 2000 по 2019 год, исследователи обнаружили, что 623 человека погибли на 78 морских и речных круизных маршрутах, включенных в выборку. Примечательно, что 89% погибших были пассажирами, тогда как остальные смертельные случаи касались членов экипажа.

Основными причинами смерти, выявленными в исследовании, были:

падение за борт,

падение на нижнюю палубу,

сердечные приступы,

самоубийства.

Несмотря на то, что около 30 миллионов человек ежегодно отправляются в круиз, указанное количество смертей действительно является мизерным. Но, когда трагедия таки происходит, экипаж имеет четкий алгоритм действий.

Что делает экипаж, если в круизе умирает человек

Стандартный протокол для круизных лайнеров предусматривает наличие на борту не менее одного медицинского работника, а также полностью оборудованного пункта первой медицинской помощи. В случае несчастного случая смерти в море судовому врачу поручается провести осмотр умершего.

Экипаж несет ответственность за сообщение спутников умершего о смерти. Если человек путешествовал один, экипаж приложит усилия, чтобы связаться с его родственниками на суше,

– говорится в сообщении.

Смерть человека обязательно фиксируется в судовом журнале, о ней также сообщается властям той страны, под флагом которой ходит лайнер. Поскольку юридически судно является "территорией" этой страны.

В случае смерти, произошедшей при подозрительных обстоятельствах на борту судна, проводится немедленное расследование персоналом службы безопасности судна в сотрудничестве с местными органами власти по прибытии в следующий порт захода или государством флага. Юрисдикция и протоколы уведомления будут определяться местонахождением судна на момент инцидента.

Некоторые круизные лайнеры оборудованы священнослужителями и небольшими часовнями, что позволяет пассажирам проводить необходимые религиозные обряды для умерших во время пребывания в море.

На борту круизных лайнеров есть специализированные холодильники, расположенные в корабельном морге, которые расположены на самой низкой палубе. Этот морг может вместить от трех до шести тел. По прибытии в первый порт захода местные власти забирает тело для дальнейшего обследования. Они проводят тщательный повторный осмотр и выдают официальное свидетельство о смерти, после чего организовывают репатриацию умершего, как правило, самолетом.

Все расходы, связанные с транспортировкой тела умершего на родину, покрываются либо родственниками умершего, либо за счет туристической страховки, если таковая имеется в наличии.