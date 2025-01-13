Мало кто знает, что Мексика – страна пирамид. Также там расположено одно из Семи новых чудес света. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Сокровища подо льдом и заброшенная ядерная база: интересные факты о Гренландии, на которую посягнул Трамп

Мексика размещена в южной части Северной Америки. Страна граничит на севере с США, на юге и на западе омывается Тихим океаном, на юго-востоке она соседствует с Гватемалой, Белизом и Карибским морем, а на востоке омывается Мексиканским заливом.

Мексика на карте мира:

Недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления в должность инициирует переименование Мексиканского залива в Американский залив.

Это изрядно возмутило власти Мексики. Президент страны Клаудия Шейнбаум отметила, что термин "Мексиканский залив" был на карте еще как минимум за 169 лет до основания Соединенных Штатов.

История этой страны действительно имеет глубокие корни и чрезвычайно интересна, ведь доколумбовая Мексика берет свое начало примерно в 8 000 году до нашей эры.

Что известно о столице Мексики Столицей Мексики является Мехико. Это один из крупнейших городов мира и классифицируется как городская агломерация, ведь он медленно поглощает меньшие города. Город расположен в долине Мехико и был основан в 1521 году посреди осушенного сейчас озера Тескоко на руинах Теночтитлана, столицы Ацтекской империи, и меньшего города Тлателолко.

Сейчас Мексика – 10 страна мира по численности населения и крупнейшая из испаноязычных стран мира.

Климат. В большей части Мексики климат тропический, на севере – субтропический и очень изменчив в зависимости от характера рельефа.

Почему Мексика – страна пирамид

Удивительно, однако именно в Мексике расположена самая большая пирамида в мире по объему – Великая пирамида Чолула. Она даже больше, чем пирамида Хеопса в Египте.

Пирамиды остались в Мексике как наследство от древних цивилизаций, таких как: ольмеки, майя, тольтеки, ацтеки и другие народы, которые населяли эту территорию за много веков до появления европейцев.

Пирамиды служили храмами, где проводили ритуалы, жертвоприношения богам и церемонии, связанные с солнцем, луной, планетами и звездами. Например, пирамида Солнца в Теотиуакане была построена для поклонения богу Солнца.

А в Чичен-Ике пирамиду Кукулькана использовали для празднования равноденствия и наблюдения за движением солнца. Во время весеннего и осеннего равноденствия тень на ее лестнице напоминает змею, которая спускается вниз.

Именно из-за этого пирамида Кукулькана внесена в список Семи новых чудес света.



Пирамида Кукулькана – одно из Семи новых чудес света / Pexels

Пирамиды были не только религиозными сооружениями, но и символами силы и власти. Они демонстрировали могущество правителей и цивилизаций, которые их построили. К слову, пирамиды строили без использования металлических инструментов или колеса.

Местная кухня внесена в наследие ЮНЕСКО

Мексиканская кухня также заслуживает отдельного внимания, ведь она внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В частности такие блюда, как тако, гуакамоле и тамале известны по всему миру.



Мексиканская кухня является наследием ЮНЕСКО / Pexels

Однако не все знают, что именно в Мексике впервые начали выращивать кукурузу, перец чили и создали шоколад. К слову, древние ацтеки считали какао "пищей богов" и даже использовали его как валюту.

А вот кактусы, к примеру, используют для изготовления напитков. Именно из агавы производят текилу и мескаль.

6 самых интересных фактов о Мексике