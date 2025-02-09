Поэтому неудивительно, что многие путешественники начинают искать альтернативы самым популярным островам Таиланда. 24 Канал со ссылкой на туристическую компанию eShores называет 11 менее известных островов, но ничем не хуже популярного Пхукета.

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На каких островах Таиланда отдохнуть без толп

По всему Таиланду есть множество островов, где можно насладиться пляжным отдыхом и природой.

Острова Пхи-Пхи: бирюзовые воды, известняковые скалы, оживленная ночная жизнь и беззаботные пляжи.

Ко Ланта: расслабленная атмосфера с мягким песком, скрытыми пляжами и пышным национальным парком.

Ко Яо Ной и Ко Яо Яй: острова с мангровыми лесами, культурой и нетронутой красотой.

Ко Панган: родина вечеринки Full Moon Party, со спокойными пляжами и пышными джунглями.

Ко Самет: недалеко от Бангкока, с круглогодичной погодой и идиллическими пляжами.



Остров Ко Самет / Фото bangkokpost

Ко Тао: популярное место для дайверов и любителей снорклинга с увлекательной морской жизнью.

Ко Липе: природная красота с нетронутыми берегами и прилегающими необитаемыми островами.

Ко Аданг: рай для любителей природы с пешеходными тропами и множеством развлечений на свежем воздухе.

Острова Сурин: отдаленные тропические острова с охраняемыми рифами и потрясающей морской жизнью.

Ко Чанг: походы в джунгли, водопады и тихие пляжи.

Ко Пайям: неизведанные тропы с малолюдными пляжами и пышными лесами.

Поэтому, путешественникам, которые ищут спокойного отдыха в Таиланде, эксперты рекомендуют исследовать малоизвестные острова. Эти скрытые жемчужины позволяют посетителям ощутить настоящий шарм экзотического рая, свободного от толпы и суеты, которые часто встречаются на популярных туристических островах.

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