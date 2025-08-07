Після початку повномасштабної війни мільйони українців знайшли притулок в інших країнах. Однак до 2025 року стало очевидним, що уряди кількох держав переглядають свої позиції щодо надання допомоги українським біженцям.

Деякі продовжують допомагати українцям, але є й ті, хто цю допомогу скоротив. В яких країнах українським біженцям платять найбільше, розповідає 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

В яких країнах виплати біженцям найбільші?

Один з найбільших пакетів фінансової допомоги українським біженцям пропонує Бельгія. Неодружені повнолітні особи, які шукають притулку в країні, можуть отримувати щомісячні виплати понад 1100 євро.

Окрім фінансової допомоги, бельгійський уряд також забезпечує українців комплексним медичним страхуванням, житлом та додатковою допомогою для задоволення основних побутових потреб – меблі, одяг та продукти.

Тоді як в Німеччині біженці отримують щомісячну допомогу в розмірі 563 євро, що еквівалентно розміру допомоги по безробіттю в країні. Однак, зростання політичного тиску спричинило дискусії про можливе скорочення цієї допомоги. Маркус Зьодер, лідер ХСС, запропонував скоротити щомісячну допомогу до 441 євро.

Тим часом Польща змінила свій підхід, припинивши регулярну допомогу українцям і пропонуючи лише одноразову виплату до 70 євро. В Угорщині, яка вважає певні райони України безпечними, уряд вирішив не приймати біженців з цих регіонів, надаючи лише мінімальну фінансову підтримку в розмірі 55 євро для дорослих і 34 євро на кожну дитину.

А Швеція та Велика Британія демонструють відносно скромну фінансову допомогу. У Швеції щоденні виплати на одного дорослого українського біженця становлять до 190 євро на місяць, тоді як у Британії – менш як 30 євро на тиждень на першу дитину. Додаткова фінансова підтримка призначена лише для літніх або вразливих осіб у цих країнах.

Отже, Бельгія є винятком серед країн ЄС, пропонуючи українцям соціальну підтримку, яка не лише залишається стабільною, але й значно перевищує середньоєвропейські стандарти.