Азія, США та навіть Європа: де у світі є смертна кара

У більш ніж 50 країнах світу досі існує смертна кара. Але у 2024 році лише 15 з них здійснили страти, принаймні про які відомо.

У деяких країнах статистика смертної кари є закритою, тож точна кількість страт – невідома. Про це пише 24 Канал.

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Де досі застосовують смертну кару

Смертну кару досі застосовують в Африці, Азії, Америці та навіть у Європі.

Так, єдиною країною в Європі, де все ще застосовують смертну кару, є Білорусь. Європейський союз неодноразово закликав Лукашенка скасувати її, проте марно.

У 2024 році найбільшу кількість страт здійснили:

Китай – точна кількість невідома, але оцінюється в тисячі.

Іран – принаймні 972 страти, що становить 64% від усіх відомих страт у світі.

Саудівська Аравія – 345 страт, удвічі більше, ніж у 2023 році.

Ірак – принаймні 63 страти, що вчетверо більше, ніж у попередньому році.

Ємен – точна кількість невідома, але країна входить до 5 лідерів за кількістю страт.

США – 25 страт, переважно в штатах Техас, Оклахома, Міссурі та Алабама.

Також смертна кара залишається чинною в: Єгипті, Сомалі, Нігерії, Південному Судані, Сінгапурі, Пакистані, Бангладеші, В’єтнамі, Північній Кореї, Японії, а також у Білорусі.

Слід зауважити, що країни, як Китай, КНДР та В'єтнам не оприлюднюють інформацію щодо страт. Однак відомо, що там це поширена практика.