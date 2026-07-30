ЄС остаточно затвердив продовження тимчасового захисту для українців і зміни щодо "ухилянтів"

Європейський Союз остаточно затвердив продовження тимчасового захисту для українців ще на рік – до березня 2028 року. Також схвалили й зміни, які стосуватимуться новоприбулих військовозобов'язаних громадян.

Про це обізнані співрозмовники у ЄС повідомили Суспільному та "Європейській правді".

Що очікувати від продовження тимчасового захисту українцям в ЄС?

Європейські посадовці розповіли журналістам, що Рада ЄС за письмовою процедурою затвердила продовження режиму тимчасового захисту для українців в країнах Євросоюзу, із нововведенням, що новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами.

Сам тимчасовий захист для українців продовжили до 4 березня 2028 року.

Письмова процедура щодо продовження терміну дії тимчасового захисту успішно завершилася сьогодні після обіду, тож цей захід можна вважати ухваленим. Він буде опублікований в "Офіційному віснику" найближчими днями,

– сказав один із європосадовців.

Після продовження режиму тимчасового захисту військовозобов'язані українці зможуть отримати статус за умови, що доведуть відсутність у них проблем з військовим обов'язком. Для цього потрібно буде, наприклад, показати штамп з українського кордону, що підтверджує його легальний перетин, або ж надати документи у паперовому чи електронному вигляді, що підтверджує виняток, через який особа не підлягає мобілізації, чи підтверджує виконання вимог українського законодавства у цьому питанні.

Нововведення стосується лише новоприбулих українців, які досі не мали тимчасового захисту. Тих громадян, що вже отримали тимчасовий захист – це не стосується.

Нагадаємо, до цього 15 липня країни Європейського Союзу домовилися продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік.