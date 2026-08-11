У ЄС заборонять пакетики з цукром, соусом і одноразові шампуні: коли вони стануть незаконними

Вже 12 серпня у ЄС почне діяти регламент щодо упаковки та відходів пакування. Тож згідно з ним від багатьох звичних речей в Європі доведеться відмовитися.

Напередодні запровадження регламенту Європейського Союзу тривала досить довга дискусія щодо правового статусу одноразових капсул для кави – зокрема й того, чи можна вважати їх упаковкою, пише TVRinfo.

Що відомо про новий регламент ЄС щодо упаковок?

Регламент запропонувала Єврокомісія ще 2022 року, а протягом 2024 його обговорювали й в Раді ЄС, і у Європарламенті. Одна з основних цілей цих нових правил – це гальмування постійного росту обсягів відходів. Зокрема, що 2030 року у ЄС мають план скоротити його на 5%, а згодом і на 10% до 2035 року.

Станом на 2040 рік кількість відходів має скоротитися на 15% порівняно з рівнем 2018 року. Тож для того, аби заохотити відмову від непотрібних упаковок, деякі їхні види заборонять. Передусім новий регламент стосується:

пакетиків із соусом;

пакетів з цукром;

гелів і шампунів у одноразових упаковках.

Ця заборона набуде чинності вже 1 січня 2030 року. Також регламент визнав кавові капсули як одноразову упаковку – і з юридичного погляду на них тепер поширюється дія директив ЄС щодо відходів пакування.

Основна проблема з ними полягає в тому, що чимало капсул містять не тільки пластик, але й алюміній – а це дуже сильно ускладнює переробку. Нові закони ЄС мають примусити виробників знайти спосіб простого відокремлення алюмінію, і тоді використані капсули можна буде спокійно викидати у жовті контейнери.