Накануне вступления в силу регламента Европейского Союза велась довольно длительная дискуссия о правовом статусе одноразовых капсул для кофе – в частности, о том, можно ли считать их упаковкой, пишет TVRinfo.

Что известно о новом регламенте ЕС в отношении упаковок?

Регламент был предложен Еврокомиссией еще в 2022 году, а в течение 2024 года его обсуждали как в Раде ЕС, так и в Европарламенте. Одна из основных целей этих новых правил – сдерживание постоянного роста объемов отходов. В частности, к 2030 году в ЕС планируется сократить их на 5%, а впоследствии – на 10% к 2035 году.

К 2040 году количество отходов должно сократиться на 15% по сравнению с уровнем 2018 года. Поэтому, чтобы стимулировать отказ от ненужной упаковки, некоторые ее виды будут запрещены. Прежде всего новый регламент касается:

пакетиков с соусом;

пакетов с сахаром;

гелей и шампуней в одноразовых упаковках.

Этот запрет вступит в силу уже 1 января 2030 года. Также регламент признал кофейные капсулы одноразовой упаковкой – и с юридической точки зрения на них теперь распространяется действие директив ЕС об упаковочных отходах.

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Основная проблема с ними заключается в том, что многие капсулы содержат не только пластик, но и алюминий – а это очень сильно затрудняет переработку. Новые законы ЕС должны заставить производителей найти способ простого отделения алюминия, и тогда использованные капсулы можно будет спокойно выбрасывать в желтые контейнеры.