У Польщі Міністерство національної освіти спільно з Міністерством цифровізації вже розробило законопроєкт, що регулює використання дітьми соціальних мереж.

У Польщі хочуть обмежити користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років. Перевірятимуть це, як обіцяє міністерка національної освіти країни Барбара Новацька, ефективними методами, пише InPoland.

Чому у Польщі вводять обмеження на користування соцмережами?

Почати застосовувати обмеження у Польщі планують вже з 1 січня 2028 року. Законопроєкт на цю тему вже існує, але для того, аби його впровадити, потрібно буде підготувати ще соціальні платформи та операторів.

Питання в тому, чи поставлять вони свої фінансові інтереси вище за безпеку дітей. Ми як держава цього не допустимо,

– заявила Новацька.

Запровадити зміни щодо доступу до соціальних мереж для дітей та підлітків планують раніше — з 1 січня 2028 року. Обмеження доступу дітей до соціальних мереж – це одна з вимог Європейського Союзу.

Єврокомісія, за словами Барбари Новацької, радить зробити це через три роки. Міністерка та її колеги у Польщі, а також низка країн у ЄС вважають, що запровадити ці зміни краще раніше.

Дітей потрібно захищати тут і зараз і не діяти надто повільно,

– додала міністерка.

20 листопада урядовий законопроєкт офіційно передали на міжвідомче узгодження та громадські консультації. Основні положення проєкту – заборонити реєстрацію у TikTok, Instagram, Facebook тощо дітям, яким не виповнилося 15 років. Обмеження не будуть стосуватися звичайних інформаційних сайтів або ж освітніх ресурсів.

Поширюватимуться заборони на платформи, що дозволяють створювати публічні профілі, поширювати контент, а також формувати мережі контактів.

Перевірятимуть вік користувачів без розкриття персональних даних. Платформи будуть зобов'язані використовувати сертифіковані інструменти підтвердження віку. Система передаватиме мережі тільки технічне підтвердження факту достатнього віку, але не надаватиме ім'я, прізвище чи номер PESEL.

Для перевірки планують використовувати: