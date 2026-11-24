В Польше намерены ограничить использование социальных сетей детьми в возрасте до 15 лет. Как обещает министр национального образования страны Барбара Новацкая, проверять это будут эффективными методами, пишет InPoland.

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Почему в Польше вводят ограничения на пользование соцсетями?

Начать применять ограничения в Польше планируют уже с 1 января 2028 года. Законопроект на эту тему уже существует, но для того, чтобы его внедрить, нужно будет подготовить социальные платформы и операторов.

Вопрос в том, поставят ли они свои финансовые интересы выше безопасности детей. Мы, как государство, этого не допустим– заявила Новацкая.

Ввести изменения, касающиеся доступа к социальным сетям для детей и подростков, планируют раньше — с 1 января 2028 года. Ограничение доступа детей к социальным сетям – это одно из требований Европейского Союза.

Еврокомиссия, по словам Барбары Новацкой, рекомендует сделать это через три года. Министр и ее коллеги в Польше, а также ряд стран ЕС считают, что ввести эти изменения лучше раньше.

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Детей нужно защищать здесь и сейчас, а не действовать слишком медленно– добавила министр.

20 ноября правительственный законопроект официально был направлен на межведомственное согласование и общественные консультации. Основные положения проекта – запретить регистрацию в TikTok, Instagram, Facebook и т. п. детям, которым не исполнилось 15 лет. Ограничения не будут касаться обычных информационных сайтов или образовательных ресурсов.

Запреты будут распространяться на платформы, позволяющие создавать публичные профили, распространять контент, а также формировать сети контактов.

Проверка возраста пользователей будет осуществляться без раскрытия персональных данных. Платформы будут обязаны использовать сертифицированные инструменты подтверждения возраста. Система будет передавать сети только техническое подтверждение факта достижения достаточного возраста, но не будет предоставлять имя, фамилию или номер PESEL.

Для проверки планируется использовать: