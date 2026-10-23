У Варшаві 11 листопада буде діяти сувора заборона

У Варшаві 11 листопада запровадять тимчасову заборону на носіння всіх видів зброї у День незалежності. Обмеження стосуватиметься зокрема й незаряджених стволів задля безпеки громадян.

Згідно з проєктом постанови МВСіА, розміщеним на сайті Центру урядового законодавства, рішення ухвалили через проведення численних масових подій у столиці.

Що відомо про офіційні заходи в Польщі 11 листопада?

Офіційні урочистості розпочнуться о 12:00 на площі Маршала Юзефа Пілсудського.

Крім державних церемоній, о 14:00 від Rondo Dmowskiego вирушить патріотична маніфестація під назвою "Поляк у Польщі як господар". Тимчасові обмеження покликані гарантувати публічний порядок і безпеку всіх присутніх на зібраннях.

Зазначимо, що в Польщі немає загальної постійної заборони на володіння та носіння зброї для законних власників. Цивільні можуть отримати дозвіл на вогнепальну зброю для спортивної стрільби, полювання чи колекціонування. Водночас у країні діють окремі тимчасові й локальні обмеження (зокрема, якщо йдеться про відзначення Дня незалежності країни у Варшаві), а також загальні правила обігу зброї.

День незалежності Польщі

День державної незалежності у Польщі відзначають 11 листопада. Це свято Сейм Республіки Польща встановив у 1937 році, однак у 1945 році його скасував. Офіційно День незалежності відновили лише у 1989 році, і відтоді він є державним вихідним днем.

До слова, у 2026 році 11 листопада припадає на середу. Цього дня більшість магазинів, супермаркетів і торгових центрів буде зачинена, водночас працюватимуть деякі невеликі крамниці, заправки та чергові аптеки.

Коли ще чекати свят і вихідних у Польщі?

У неділю, 1 листопада 2026 року, у Польщі відзначатимуть День усіх святих. За традицією, люди відвідуватимуть цвинтарі, вшановуватимуть померлих і проводитимуть час із родинами.

Наступного дня, 2 листопада, припадають Задушки – День поминання померлих. Водночас понеділок не стане додатковим вихідним. Відповідно до польського Кодексу праці, якщо державне свято припадає на неділю, працівникам не надають іншого дня відпочинку.

До кінця 2026 року в Польщі залишаться ще 3 офіційні святкові вихідні, окрім Дня незалежності: 24 грудня – Святвечір, 25 грудня – Різдво та 26 грудня – другий день Різдва. Оскільки 26 грудня припадає на суботу, працівники з п'ятиденним робочим тижнем зможуть отримати за цей день додатковий вихідний.