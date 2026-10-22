У Польщі наближається велике свято: чи отримають працівники додатковий вихідний

Питання дійшло навіть до польського парламенту, де розглянули пропозицію змінити правила надання вихідних. Однак, як пише Polskie Radio 24, передає 24 Канал, рішення виявилося не таким, на яке розраховували прихильники довших вихідних.

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Чи буде вихідним 2 листопада у Польщі?

У неділю, 1 листопада 2026 року, у Польщі відзначатимуть День усіх святих. Цього дня традиційно відвідують цвинтарі, вшановують пам'ять померлих і збираються з родинами. Наступного дня, 2 листопада, припадають Задушки, або День поминання померлих.

Однак додаткового вихідного в понеділок не буде. За польським Кодексом праці, якщо державне свято припадає на неділю, працівники не отримують за нього іншого дня відпочинку.

Інакше діють правила для свят, які припадають на суботу. Вони зменшують норму робочого часу на вісім годин, тому працівники зі стандартним п'ятиденним графіком зазвичай отримують додатковий вихідний в інший день.

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Змінити цю різницю запропонувала фундація Można Lepiej! Організація подала петицію до Сейму Польщі з вимогою, щоб державні свята, які припадають на неділю, також давали право на компенсаційний відпочинок.

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Проте 13 травня 2026 року парламентський комітет з питань петицій відхилив пропозицію. Тому 2 листопада залишиться звичайним робочим понеділком, а тим, хто хоче продовжити святкові вихідні, доведеться домовлятися про відпустку з роботодавцем.

Які ще свята будуть у Польщі у 2026 році?

До кінця року на жителів Польщі чекають ще чотири офіційні неробочі святкові дні:

11 листопада, середа – День Незалежності Польщі;

24 грудня, четвер – Святвечір;

25 грудня, п'ятниця – Різдво Христове;

26 грудня, субота – другий день Різдва.

Особливу увагу варто звернути на 26 грудня, адже другий день Різдва припадає на суботу. За це свято працівники зі звичайним п'ятиденним робочим тижнем зможуть отримати додатковий день відпочинку.

Конкретну дату такого вихідного визначатимуть відповідно до графіка роботи та розрахункового періоду. Тож хоча листопадове свято не принесе додаткового відпочинку, наприкінці грудня така можливість буде.