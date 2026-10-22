В Польше приближается большой праздник: получат ли работники дополнительный выходной

Вопрос дошел даже до польского парламента, где рассмотрели предложение об изменении правил предоставления выходных. Однако, как пишет Polskie Radio 24, сообщает 24 Канал, решение оказалось не таким, на которое рассчитывали сторонники более длинных выходных.

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Будет ли 2 ноября выходным днем в Польше

В воскресенье, 1 ноября 2026 года, в Польше будут отмечать День всех святых. В этот день традиционно посещают кладбища, чтят память умерших и собираются с семьями. На следующий день, 2 ноября, отмечаются Задушки, или День поминовения умерших.

Однако дополнительного выходного в понедельник не будет. Согласно польскому Трудовому кодексу, если государственный праздник выпадает на воскресенье, работники не получают за него другой выходной день.

Иначе действуют правила для праздников, приходящихся на субботу. Они сокращают норму рабочего времени на восемь часов, поэтому работники со стандартным пятидневным графиком обычно получают дополнительный выходной в другой день.

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Изменить эту разницу предложил фонд "Można Lepiej!". Организация подала петицию в Сейм Польши с требованием, чтобы государственные праздники, приходящиеся на воскресенье, также давали право на компенсационный отдых.

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Однако 13 мая 2026 года парламентский комитет по петициям отклонил это предложение. Поэтому 2 ноября останется обычным рабочим понедельником, а тем, кто хочет продлить праздничные выходные, придется договариваться об отпуске с работодателем.

Что еще будут праздновать в Польше в 2026 году

До конца года жителей Польши ждут еще четыре официальных нерабочих праздничных дня:

11 ноября, среда – День Независимости Польши;

24 декабря, четверг – Сочельник;

25 декабря, пятница – Рождество Христово;

26 декабря, суббота – второй день Рождества.

Особое внимание стоит обратить на 26 декабря, ведь второй день Рождества приходится на субботу. Благодаря этому празднику работники с обычной пятидневной рабочей неделей смогут получить дополнительный день отдыха.

Конкретная дата такого выходного будет определяться в соответствии с графиком работы и расчетным периодом. Поэтому, хотя ноябрьский праздник не принесет дополнительного отдыха, в конце декабря такая возможность появится.