У дитячих садочках Польщі з'явиться сувора заборона: як торкнеться українців

У Міністерстві національної освіти Польщі вже працюють над новим законом щодо дитячих садочків. Він має краще захищати конфіденційність дітей та молоді.

Згідно з законопроєктом, що готують у Польщі, дошкільні заклади більше не зможуть викладати фото дітей у соціальні мережі – навіть якщо батьки на це погоджуються. Нові правила будуть діяти також і у школах, пише InPoland.

Чому у Польщі вводять нові правила для дитячих садків?

На сторінках у соцмережах та сайтів дитячих садочків і шкіл у Польщі часто викладають фотографії дітей з поїздок, вистав чи інших заходів – і заклади використовують ці фото не тільки для того, аби інформувати батьків про те, що відбувається у садочках та школах, але й для реклами.

Натомість план Міністерства національної освіти передбачає, що в усіх закладах дошкільної освіти публікація фотографій дітей буде заборонена. Публічно ділитися світлинами вихованців не можна буде навіть за згодою батьків.

Стосуватимуться нові правила не тільки сайтів, але й соціальних мереж.

Аналогічні обмеження ще раніше ухвалили для ясел, які відвідують діти до 3 років. Ці нормативні акти набудуть чинності вже у вересні 2027 року. Тим часом у школах повну заборону запроваджувати не планують. Але для того, аби поширювати фотографії, заклади повинні будуть отримати згоду батьків та вказати, з якою саме метою планують використовувати світлини.