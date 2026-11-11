В детских садах Польши введут строгий запрет: как это коснется украинцев

В Польше готовят закон о детских садах / Pexels
В Министерстве национального образования Польши уже ведется работа над новым законом о детских садах. Он призван более эффективно защищать конфиденциальность детей и молодежи.
Согласно законопроекту, который готовится в Польше, дошкольные учреждения больше не смогут публиковать фотографии детей в социальных сетях – даже если родители на это согласны. Новые правила будут действовать также и в школах, пишет InPoland.
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Почему в Польше вводят новые правила для детских садов?
На страницах в соцсетях и на сайтах детских садов и школ в Польше часто публикуют фотографии детей с поездок, спектаклей или других мероприятий – и учреждения используют эти фото не только для того, чтобы информировать родителей о том, что происходит в детских садах и школах, но и в рекламных целях.
Однако план Министерства национального образования предусматривает, что во всех учреждениях дошкольного образования публикация фотографий детей будет запрещена. Публично делиться снимками воспитанников нельзя будет даже с согласия родителей.
Новые правила будут распространяться не только на сайты, но и на социальные сети.
Аналогичные ограничения были приняты ранее для яслей, которые посещают дети до 3 лет. Эти нормативные акты вступят в силу уже в сентябре 2027 года. Между тем в школах полную заборону вводить не планируют. Но для того, чтобы распространять фотографии, учебные заведения должны будут получить согласие родителей и указать, с какой именно целью планируют использовать снимки.
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