Ніколи не робіть цього в парках та лісах Європи: оштрафують до 5000 євро

Для багатьох українців кемпінг, шашлики та ночівля на дикій природі – це найкращий літній відпочинок. Та якщо ви поїхали за кордон, зокрема до Європи, краще спершу перевірити кілька правил.

У Європі що ліси, що національні парки суворо охороняються – і якщо ви не хочете отримати космічний чек від поліції на суму аж до 5000 євро, краще не порушувати кілька важливих правил. Про те, що саме робити не варто, розповідає 24 Канал.

Чи можна ставати з наметом у лісі чи парку в Європі?

У країнах Євросоюзу правила можуть суттєво відрізнятися, тож точно варто перевірити їх перед тим, як рушати на відпочинок.

Німеччина

Ця країна відома своїми суворими правилами, і стосуються вони також і кемпінгу. Наприклад, у більшості лісів взагалі заборонено залишатися на ночівлю. А якщо потрібно поставити намет, для цього потрібно отримати дозвіл власника землі.

Про розпалювання вогню краще навіть не думати – це заборонено на відстані навіть 100 метрів від лісу. А якщо ви їдете на автівці, краще не звертати з позначених доріг – за це передбачений чималий штраф.

Швеція

В цій країні діє так зване "право кожного", або ж Allemansrätten, і згідно з ним усі мають право вільно гуляти природою, збирати ягоди та гриби, а також ставити намет на кілька ночей. Втім, робити це можна лише в лісах, правило не поширюється на національні парки.

Натомість в парках часто дозволено ночувати лише у чітко визначених місцях, і багаття також можна розводити лише у вогнищах, що створені заздалегідь. Для розпалу не можна ламати навіть сухі гілки.

Франція

У Франції взагалі заборонений класичний "дикий кемпінг". Втім, існує поняття біваку – тобто легкого намету, що встановлюють ввечері перед сном, а вранці одразу ж прибирають. Але якщо мовиться про національні парки, часто це дозволяється тільки високо в горах і далеко від входів.

А ось розводити багаття у лісі чи ставити намет на пляжі суворо заборонено. За порушення штрафи можуть становити від 135 до 1500 євро.

Іспанія

В Іспанії багато регіонів вводять сезонні обмеження на кемпінг через серйозні ризики лісових пожеж. Тож влітку під повною забороною:

мангали;

будь-який відкритий вогонь;

багаття з вугіллям;

дикий кемпінг у національних парках.

Часто сезон пожежної небезпеки триває від самого початку літа до середини жовтня, і штрафи за порушення правил чималі.

Португалія

Ця країна також часто потерпає від лісових пожеж, тож там також діють дуже жорсткі обмеження на кемпінг. Встановлювати намети можна тільки на офіційно відведених для цього ділянках. Використовувати мангали чи розпалювати будь-який відкритий вогонь взагалі заборонено.

Чи можна смажити шашлики на природі?

Правила щодо шашликів, мангалів тощо дуже тісно пов'язані з правилами про розведення вогню. І в більшості країн вони досить суворі, тож за смаження шашликів можна заплатити чималий штраф.

Наприклад, у Німеччині штрафи за розведення багаття чи мангали у лісах, парках та на більшості пляжів сягають аж 5000 євро. У сусідній Польщі правила теж дуже суворі: за розведення вогню на відстані ближче, ніж 100 метрів від лісу, можна отримати штраф у розмірі 5000 злотих, тобто 1150 євро.

Що ще не можна робити у лісах та національних парках Європи?

Залишати сміття

Всього один залишений під кущем пакет, недопалок чи забутий пластиковий посуд можуть швидко обернутися штрафом. У багатьох країнах ЄС навіть викинутий повз смітник недопалок обійдеться у 50 – 100 євро, а ось за засмічення лісу доведеться заплатити значно більше, аж до 1000 євро.

Збирати гриби та ягоди

Звісно, збирати гриби та ягоди не заборонено повністю – але робити це потрібно згідно з правилами, а вони в багатьох країнах відрізняються. Наприклад, в Австрії та Італії потрібно купити спеціальний дозвіл, а ось в Німеччині діє суворе обмеження на вагу – не більше, ніж 1 – 2 кілограми грибів та 0,5 – 1 кілограм ягід на людину.