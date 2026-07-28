В Европе что леса, национальные парки строго охраняются – и если вы не хотите получить космический чек от полиции на сумму вплоть до 5000 евро, лучше не нарушать несколько важных правил. О том, что делать не стоит, рассказывает 24 Канал .

Можно ли становиться с палаткой в лесу или парке в Европе?

В странах Евросоюза правила могут существенно отличаться, так что точно стоит проверить их перед тем, как отправляться на отдых.

Германия

Эта страна известна своими строгими правилами, и они касаются также и кемпинга. К примеру, в большинстве лесов вообще запрещено оставаться на ночлег. А если нужно поставить палатку, для этого нужно получить разрешение владельца земли.

О разжигании огня лучше даже не думать – это запрещено на расстоянии 100 метров от леса. А если вы едете на автомобиле, лучше не обращать с обозначенных дорог – за это предусмотрен немалый штраф.

Швеция

В этой стране действует так называемое "право каждого", или Allemansrätten, и согласно им все имеют право свободно гулять по природе, собирать ягоды и грибы, а также ставить палатку на несколько ночей. Впрочем, делать это можно только в лесах, правило не распространяется на национальные парки .

В парках часто разрешается ночевать только в четко определенных местах, и костер также можно разводить только в кострах, созданных заранее. Для разжигания нельзя ломать даже сухие ветки.

Франция

Во Франции вообще запрещен классический "дикий кемпинг". Впрочем, существует понятие бивака – то есть легкой палатки, которая устанавливается вечером перед сном, а утром сразу же убирается. Но если речь идет о национальных парках, часто это разрешается только высоко в горах и вдали от входов.

А вот разводить костер в лесу или ставить палатку на пляже строго запрещено. За нарушение штрафы могут составлять от 135 до 1500 евро.

Испания

В Испании многие регионы вводят сезонные ограничения на кемпинг из-за серьезных рисков лесных пожаров. Так что летом под полным запретом:

мангалы;

любой открытый огонь;

костер с углем;

дикий кемпинг в национальных парках.

Часто сезон пожарной опасности длится с самого начала лета до середины октября, и штрафы за нарушение правил немалые.

Португалия

Эта страна также часто страдает лесными пожарами, поэтому там также действуют очень жесткие ограничения на кемпинг. Устанавливать палатки можно только на официально отведенных участках. Использовать мангалы или разжигать открытый огонь вообще запрещено.

Можно ли жарить шашлыки на природе?

Правила относительно шашлыков, мангалов и т.п. очень тесно связаны с правилами разведения огня. И в большинстве стран они достаточно строги, поэтому за жарку шашлыков можно заплатить немалый штраф.

Например, в Германии штрафы за разведение костра или мангалы в лесах, парках и на большинстве пляжей достигают 5000 евро. В соседней Польше правила тоже очень суровые: за разведение огня на расстоянии ближе 100 метров от леса можно получить штраф в размере 5000 злотых, то есть 1150 евро.

Что еще делать в лесах и национальных парках Европы?

Оставлять мусор

Всего один оставленный под кустом пакет, окурок или забытая пластиковая посуда могут быстро обернуться штрафом. Во многих странах ЕС даже выброшенный мимо мусорник окурок обойдется в 50 – 100 евро, а вот за засор леса придется заплатить значительно больше, вплоть до 1000 евро.

Собирать грибы и ягоды

Конечно, собирать грибы и ягоды не запрещено полностью – но делать это нужно по правилам , а они во многих странах отличаются. Например, в Австрии и Италии нужно купить специальное разрешение, а вот в Германии действует строгое ограничение на вес – не более 1 – 2 килограмма грибов и 0,5 – 1 килограмм ягод на человека.