Без цього документа закордонний паспорт не оформлять: що треба взяти до ДМС

Під час оформлення закордонного паспорта недостатньо лише подати заяву та показати документи. До пакета обов'язково входить підтвердження сплати адміністративного збору або документ, який підтверджує право не сплачувати його.

У Державній міграційній службі нагадали, що оплатити послугу можна в банку, через термінал самообслуговування або онлайн. Під час звернення потрібно мати документ, який підтверджує оплату.

Який документ обов'язково подати

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон серед необхідних документів вказане підтвердження сплати адміністративного збору. Якщо людина має право не платити за послугу, замість нього подається документ, який підтверджує таке право.

Сплатити адміністративний збір можна кількома способами: у банківській установі, через термінал або онлайн. Під час оплати важливо правильно вказати дані людини, для якої оформлюють документ.

Якщо закордонний паспорт оформлюють дитині, пакет документів залежить від її віку. Зокрема, потрібно надати свідоцтво про народження або інший документ, що підтверджує факт народження, а за дитину до 14 років заяву подає один із батьків або інший законний представник.

Чи можна повернути гроші за паспорт

Якщо послугу вже оплатили, але потреба в оформленні документа зникла, гроші можна повернути. Для цього потрібно звернутися з письмовою заявою до управління ДМС у своєму регіоні та надати документи, які підтверджують проведений платіж.

До заяви також додають оригінал квитанції, завірені копії паспорта громадянина України та РНОКПП, а також копію довідки з банку з реквізитами платника. У міграційній службі зазначають, що кошти мають повернути на банківський рахунок протягом 30 днів.

Що важливо знати про паспорт-книжечку

Окремі правила діють для власників внутрішніх паспортів зразка 1994 року. У звичайних умовах після досягнення 25 або 45 років до такого документа потрібно вклеювати нову фотокартку.

Водночас під час воєнного стану діє виняток. Якщо строк вклеювання фото настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року або вже після цієї дати, такий паспорт продовжує посвідчувати особу.

Вклеїти нову фотографію або обміняти паспорт потрібно протягом 30 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану.