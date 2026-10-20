В Государственной миграционной службе напомнили, что оплатить услугу можно в банке, через терминал самообслуживания или онлайн. При обращении необходимо иметь при себе документ, подтверждающий оплату.

Какой документ обязательно предоставить

Для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу среди необходимых документов указано подтверждение уплаты административного сбора. Если человек имеет право не платить за услугу, вместо него подается документ, подтверждающий такое право.

Оплатить административный сбор можно несколькими способами: в банковском учреждении, через терминал или онлайн. При оплате важно правильно указать данные человека, для которого оформляется документ.

Если заграничный паспорт оформляют ребенку, пакет документов зависит от его возраста. В частности, необходимо предоставить свидетельство о рождении или другой документ, подтверждающий факт рождения, а за ребенка до 14 лет заявление подает один из родителей или другой законный представитель.

Можно ли вернуть деньги за паспорт

Если услуга уже оплачена, но необходимость в оформлении документа отпала, деньги можно вернуть. Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением в управление ГМС в своем регионе и предоставить документы, подтверждающие произведенный платеж.

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К заявлению также прилагают оригинал квитанции, заверенные копии паспорта гражданина Украины и РНОКПП, а также копию справки из банка с реквизитами плательщика. В миграционной службе отмечают, что средства должны быть возвращены на банковский счет в течение 30 дней.

Что важно знать о паспорте-книжечке

Отдельные правила действуют для владельцев внутренних паспортов образца 1994 года. В обычных условиях по достижении 25 или 45 лет в такой документ необходимо вклеивать новую фотографию.

В то же время во время военного положения действует исключение. Если срок вклеивания фотографии наступил за 30 дней до 24 февраля 2022 года или уже после этой даты, такой паспорт продолжает удостоверять личность.

Вклеить новую фотографию или обменять паспорт необходимо в течение 30 календарных дней после прекращения или отмены военного положения.