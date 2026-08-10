Вперше за 40 років дві країни ЄС поєднали потягом: ось як він курсуватиме

Між Фінляндією та Швецією відновили залізничне сполучення – і вже зовсім скоро потяг між фінським Оулу та шведським Гапаранда курсуватиме двічі на добу.

У дорозі потяг проводитиме 1 годину 40 хвилин, а сам маршрут з'єднає Фінляндію з загальноєвропейською мережею. Рішення про фінансування потяга ухвалили ще 2025 року, пише Yle.

Що відомо про потяг між Фінляндією та Швецією?

Раніше між Оулу та Гапарандою вже існувало залізничне сполучення. Втім, 1988 року його скасували через нерентабельність. А ось зараз колію та рейс нарешті відновлюють.

Ми чекаємо на відновлення залізничного сполучення, – заявив мер Торніо Юкка Куяла.

Компанія VR виконуватиме два рейси в обидва боки між містами щодня. Окрім ранкового потяга, з Оулу о 19:50 вирушатиме також ще один потяг, а зворотний рейс прибуватиме пізно ввечері. Компанія розробила перші графіки маршруту Оулу – Торніо – Гапаранда, виходячи з вже наявного рухомого складу.

А рішення про фінансування маршруту ухвалили тільки торік, коли додати інші можливі варіанти розкладу вже було неможливо. Компанія спробувала спланувати потяги так, аби врахувати подальші пересадки й в Фінляндії, і у Швеції, проте VR визнає, що цієї осені з цим ще не досягли оптимального рівня. Одна з причин – це те, що потяг шведських потягів склали ще до того, як стало відомо про з'єднання з Фінляндією.

Втім, сполучення у подальшому сподіваються покращити. У грудні ЄС перейде на графік 2027 року, і з того моменту рейс стане ще більш ефективним.