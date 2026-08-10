В пути поезд будет находиться 1 час 40 минут, а сам маршрут соединит Финляндию с общеевропейской сетью. Решение о финансировании поезда было принято еще в 2025 году, пишет Yle.

Что известно о поезде между Финляндией и Швецией?

Ранее между Оулу и Гапаранда уже существовало железнодорожное сообщение. Однако в 1988 году его отменили из-за нерентабельности. А сейчас железнодорожную линию и рейс наконец-то восстанавливают.

"Мы с нетерпением ждем возобновления железнодорожного сообщения", – заявил мэр Торнио Юкка Куяла.

Компания VR будет выполнять два рейса в обе стороны между городами ежедневно. Помимо утреннего поезда, из Оулу в 19:50 будет отправляться еще один поезд, а обратный рейс будет прибывать поздно вечером. Компания разработала первые расписания маршрута Оулу – Торнио – Гапаранда, исходя из уже имеющегося подвижного состава.

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А решение о финансировании маршрута было принято только в прошлом году, когда добавить другие возможные варианты расписания уже было невозможно. Компания попыталась спланировать движение поездов так, чтобы учесть дальнейшие пересадки как в Финляндии, так и в Швеции, однако VR признает, что этой осенью в этом вопросе еще не достигнут оптимальный уровень. Одна из причин – то, что расписание шведских поездов было составлено еще до того, как стало известно о соединении с Финляндией.

Впрочем, в дальнейшем надеются улучшить сообщение. В декабре ЕС перейдет на график 2027 года, и с того момента рейс станет еще более эффективным.