Ось скільки потрібно заробляти у Польщі для комфортного життя: сума несподівана

Від розміру заробітної плати дуже сильно залежить комфорт мешканців країни – і коли деякі поляки очікують лише можливості оплачувати свої щоденні рахунки, інші мріють про заощадження, відпустки та дорогі покупки.

У 2026 році вартість життя у Польщі дещо зросла. І тепер полякам потрібно заробляти більшу суму, аби насолоджуватися фінансовим спокоєм та не рахувати кожну копійку, пише InPoland.

Скільки потрібно заробляти полякам для комфортного життя?

Висока зарплатня сама собою ще не гарантує повної свободи – адже головним показником є саме те, скільки грошей залишається в гаманці після сплати усіх послуг та щоденних покупок. Адже справжнє відчуття фінансової безпеки виходить за рамки виживання: воно включає також можливість організовувати поїздки, заощаджувати гроші та насолоджуватися цікавими заняттями, і при цьому не турбуватися про баланс на банківському рахунку.

Фахівці не змогли назвати суму, що потрібна для комфортного життя у Польщі – але вони назвали діапазон заробітку. Для однієї людини, що живе самостійно, щомісячна зарплата має складати 6000 – 8000 злотих на місяць. Такий бюджет дозволяє забезпечити гнучкість у фінансовому управлінні, а також легко покриває витрати на проживання. Окрім того, з ним можна легко заощаджувати.

Втім, важливо при цьому пам'ятати, що в мегаполісах зростає не лише зарплата, але й оренда та витрати на життя.

А ось у випадку господарства з двох осіб потрібний сукупний бюджет з 9000 – 12 000 злотих на місяць. Це забезпечує досить значну фінансову свободу – але кінцевий рівень життя пари також сильно залежить від того, чи вони орендують житло, чи мають власне – а також від наявності іпотечних кредитів.

А ось перед батьками, що виховують дітей, постають значно вищі фінансові вимоги: в моделі 2+2 розрахунковий чистий дохід для родини з двома дітьми становить 12 000 – 16 000 злотих на місяць. Такий бюджет має покривати витрати на освіту, одяг, позакласні заняття, а також спільний відпочинок і медичні рахунки.

Особливо скрутне становище у робітників, що отримують у Польщі мінімальну заробітну плату – з огляду на ціни, вона зазвичай покриває лише основні потреби: житло, комунальні послуги, харчування та транспорт. Такий бюджет часто не залишає місця для створення фінансової подушки чи дозвілля. Тож багато людей шукають можливості працювати понаднормово чи шукати додаткову роботу.