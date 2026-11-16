Вот сколько нужно зарабатывать в Польше для комфортной жизни: сумма неожиданная

Для комфортной жизни в Польше требуется определенная сумма / Коллаж 24 Канала
От размера заработной платы во многом зависит уровень комфорта жителей страны – и в то время как одни поляки надеются лишь на то, что смогут оплачивать свои повседневные счета, другие мечтают о сбережениях, отпусках и дорогих покупках.
В 2026 году стоимость жизни в Польше несколько выросла. И теперь полякам нужно зарабатывать больше, чтобы наслаждаться финансовым спокойствием и не считать каждую копейку, пишет InPoland.
популярные видео
Сколько нужно зарабатывать полякам для комфортной жизни?
Высокая зарплата сама по себе еще не гарантирует полной свободы – ведь главным показателем является именно то, что остается в кошельке после оплаты всех услуг и повседневных покупок. Ведь настоящее ощущение финансовой безопасности выходит за рамки выживания: оно включает также возможность организовывать поездки, откладывать деньги и наслаждаться интересными занятиями, и при этом не беспокоиться о балансе на банковском счете.
Эксперты не смогли назвать конкретную сумму, необходимую для комфортной жизни в Польше, но они указали диапазон доходов. Для одного человека, живущего самостоятельно, ежемесячная зарплата должна составлять 6000–8000 злотых в месяц. Такой бюджет позволяет обеспечить гибкость в управлении финансами, а также легко покрывает расходы на проживание. Кроме того, с ним можно легко откладывать деньги.
Впрочем, важно при этом помнить, что в мегаполисах растут не только зарплаты, но и аренда жилья, и расходы на проживание.
А вот для семьи из двух человек потребуется совокупный бюджет в размере 9000–12 000 злотых в месяц. Это обеспечивает довольно значительную финансовую свободу – но конечный уровень жизни пары также сильно зависит от того, арендуют ли они жилье или имеют собственное, а также от наличия ипотечных кредитов.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
А вот перед родителями, воспитывающими детей, стоят гораздо более высокие финансовые требования: в модели 2+2 расчетный чистый доход для семьи с двумя детьми составляет 12 000 – 16 000 злотых в месяц. Такой бюджет должен покрывать расходы на образование, одежду, внешкольные занятия, а также совместный отдых и медицинские расходы.
Особенно тяжело приходится рабочим, получающим в Польше минимальную заработную плату – с учетом цен она обычно покрывает лишь основные нужды: жилье, коммунальные услуги, питание и транспорт. Такой бюджет зачастую не оставляет возможности создать финансовую подушку безопасности или уделить время досугу. Поэтому многие люди ищут возможности работать сверхурочно или подрабатывать.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter