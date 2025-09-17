Все не так однозначно: де в ЄС працівники найбільше задоволені зарплатою
- 67% працівників у ЄС висловлюють занепокоєння щодо справедливості їхньої заробітної плати.
- Скандинавські країни, як-от Данія та Швеція, мають нижчий рівень занепокоєння, тоді як Франція, Італія та Іспанія демонструють найвищий рівень занепокоєння.
В Європейському Союзі справедлива оплата праці залишається найважливішим компонентом соціальної справедливості та рівності. Працівники по-різному оцінюють рівень своєї задоволеності заробітною платою.
Виникає питання: в яких країнах ЄС працівники висловлюють найвищий рівень довіри до своєї зарплати? Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Еuronews.
Який рівень задоволеності зарплатою в ЄС?
У нещодавно опублікованому звіті під назвою "Інвестування у справедливість" Європейська комісія наголошує на критичній важливості забезпечення справедливої компенсації працівникам відповідно до їхніх навичок та досвіду.
Звіт показує, що значна більшість – 67% – працівників по всьому Європейському Союзу висловлюють занепокоєння тим, що їхня заробітна плата не відображає належним чином компетенції та внесок на робочому місці.
Загалом у ЄС майже третина респондентів (30%) відчувають значне занепокоєння, а трохи більше як третина (37%) – певне занепокоєння щодо рівності оплати праці,
– йдеться у повідомленні.
А опитування Євробарометра вказує на значні відмінності у ставленні до справедливої оплати праці між різними країнами-членами ЄС.
Так, працівники Південної Європи повідомляють про найвищий рівень занепокоєння щодо справедливої оплати праці:
- Португалія (86%),
- Кіпр (86%),
- Греція (85%),
- Італія (84%),
- Хорватія (83%),
- Іспанія (81%).
Тим часом скандинавські країни, зокрема Данія (19%), Швеція (26%), Нідерланди (28%) і Фінляндія (34%), повідомляють про значно нижчий рівень занепокоєння, що відображає високий рівень довіри до їхніх систем соціальної справедливості.
На противагу цьому, найбільші економіки ЄС демонструють підвищену стурбованість. У Німеччині (56%) та Ірландії (59%) цей показник нижчий за середній по ЄС, але все одно значно вищий, ніж у скандинавських країнах. У Франції 73% працівників відчувають занепокоєння щодо справедливої оплати праці, тоді як Італія та Іспанія лідирують з найвищим рівнем сприйняття несправедливої винагороди.
Де в ЄС працівники найбільше задоволені своєю зарплатою / Фото Unsplash
Примітно, що відсоток осіб, які висловлюють "сильну стурбованість" щодо справедливої оплати праці, перевищує 40% у Хорватії (47%), Греції (45%) та Італії (40%).
Отже, країни Південної та Східної Європи демонструють підвищений рівень занепокоєння щодо оплати праці, в той час, як Скандинавія та Нідерланди є прикладами високої соціальної довіри та рівності на робочому місці.
Де в Європі найвища мінімальна зарплата?
Євростат опублікував всебічний аналіз, який підкреслює разючі відмінності в рівнях мінімальної заробітної плати в різних країнах ЄС, які варіюються від 551 до 2 704 євро.
У звіті зазначається, що лише 22 з 27 країн-членів ЄС встановили законодавчо закріплену мінімальну заробітну плату. Зокрема, Данія, Італія, Фінляндія та Швеція належать до країн, які не проводять політику встановлення мінімальної заробітної плати.
Люксембург продовжує лідирувати з найвищою мінімальною заробітною платою на рівні 2 704 євро. За ним ідуть Ірландія, Нідерланди, Німеччина та Бельгія, де мінімальна заробітна плата також перевищує 2 000 євро. І навпаки, Болгарія має найнижчу мінімальну заробітну плату в ЄС, яка становить лише 551 євро на місяць.
Що треба знати про роботу за кордоном?
Протягом останніх років в усьому світі обговорюється концепція чотириденного робочого тижня. Тому кілька країн вже прийняли законодавство про його запровадження, тоді як інші – проводять пілотні проєкти.
Не секрет, що в Європі є практика погодинної оплати праці, і суми суттєво варіюються залежно від багатьох факторів. Тому перед тим як переїхати, слід проаналізувати ринок праці та зарплати.
Нещодавнє соцопитування показало різноманітну ситуацію з працевлаштуванням українців за кордоном. 55,7% українців за кордоном мають оплачувану роботу, а 7,4% живуть лише на соціальні виплати.