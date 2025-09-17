В Європейському Союзі справедлива оплата праці залишається найважливішим компонентом соціальної справедливості та рівності. Працівники по-різному оцінюють рівень своєї задоволеності заробітною платою.

Виникає питання: в яких країнах ЄС працівники висловлюють найвищий рівень довіри до своєї зарплати? Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Еuronews.

Який рівень задоволеності зарплатою в ЄС?

У нещодавно опублікованому звіті під назвою "Інвестування у справедливість" Європейська комісія наголошує на критичній важливості забезпечення справедливої компенсації працівникам відповідно до їхніх навичок та досвіду.

Звіт показує, що значна більшість – 67% – працівників по всьому Європейському Союзу висловлюють занепокоєння тим, що їхня заробітна плата не відображає належним чином компетенції та внесок на робочому місці.

Загалом у ЄС майже третина респондентів (30%) відчувають значне занепокоєння, а трохи більше як третина (37%) – певне занепокоєння щодо рівності оплати праці,

– йдеться у повідомленні.

А опитування Євробарометра вказує на значні відмінності у ставленні до справедливої оплати праці між різними країнами-членами ЄС.

Так, працівники Південної Європи повідомляють про найвищий рівень занепокоєння щодо справедливої оплати праці:

Португалія (86%), Кіпр (86%), Греція (85%), Італія (84%), Хорватія (83%), Іспанія (81%).

Тим часом скандинавські країни, зокрема Данія (19%), Швеція (26%), Нідерланди (28%) і Фінляндія (34%), повідомляють про значно нижчий рівень занепокоєння, що відображає високий рівень довіри до їхніх систем соціальної справедливості.

На противагу цьому, найбільші економіки ЄС демонструють підвищену стурбованість. У Німеччині (56%) та Ірландії (59%) цей показник нижчий за середній по ЄС, але все одно значно вищий, ніж у скандинавських країнах. У Франції 73% працівників відчувають занепокоєння щодо справедливої оплати праці, тоді як Італія та Іспанія лідирують з найвищим рівнем сприйняття несправедливої винагороди.



Де в ЄС працівники найбільше задоволені своєю зарплатою / Фото Unsplash

Примітно, що відсоток осіб, які висловлюють "сильну стурбованість" щодо справедливої оплати праці, перевищує 40% у Хорватії (47%), Греції (45%) та Італії (40%).

Отже, країни Південної та Східної Європи демонструють підвищений рівень занепокоєння щодо оплати праці, в той час, як Скандинавія та Нідерланди є прикладами високої соціальної довіри та рівності на робочому місці.

Де в Європі найвища мінімальна зарплата?

Євростат опублікував всебічний аналіз, який підкреслює разючі відмінності в рівнях мінімальної заробітної плати в різних країнах ЄС, які варіюються від 551 до 2 704 євро.

У звіті зазначається, що лише 22 з 27 країн-членів ЄС встановили законодавчо закріплену мінімальну заробітну плату. Зокрема, Данія, Італія, Фінляндія та Швеція належать до країн, які не проводять політику встановлення мінімальної заробітної плати.

Люксембург продовжує лідирувати з найвищою мінімальною заробітною платою на рівні 2 704 євро. За ним ідуть Ірландія, Нідерланди, Німеччина та Бельгія, де мінімальна заробітна плата також перевищує 2 000 євро. І навпаки, Болгарія має найнижчу мінімальну заробітну плату в ЄС, яка становить лише 551 євро на місяць.

