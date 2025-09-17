В Европейском Союзе справедливая оплата труда остается важнейшим компонентом социальной справедливости и равенства. Работники по-разному оценивают уровень своей удовлетворенности заработной платой.

Возникает вопрос: в каких странах ЕС работники выражают самый высокий уровень доверия к своей зарплате? Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Еuronews.

Читайте также Нарушение – запрет на въезд: Польша вводит ежемесячные проверки для украинцев

Какой уровень удовлетворенности зарплатой в ЕС?

В недавно опубликованном отчете под названием "Инвестирование в справедливость" Европейская комиссия отмечает критическую важность обеспечения справедливой компенсации работникам в соответствии с их навыками и опытом.

Отчет показывает, что значительное большинство – 67% – работников по всему Европейскому Союзу выражают обеспокоенность тем, что их заработная плата не отражает должным образом компетенции и вклад на рабочем месте.

Всего в ЕС почти треть респондентов (30%) испытывают значительное беспокойство, а чуть более трети (37%) – определенное беспокойство относительно равенства оплаты труда,

– говорится в сообщении.

А опрос Евробарометра указывает на значительные различия в отношении к справедливой оплате труда между различными странами-членами ЕС.

Так, работники Южной Европы сообщают о самом высоком уровне беспокойства относительно справедливой оплаты труда:

Португалия (86%), Кипр (86%), Греция (85%), Италия (84%), Хорватия (83%), Испания (81%).

Между тем скандинавские страны, в частности Дания (19%), Швеция (26%), Нидерланды (28%) и Финляндия (34%), сообщают о значительно более низком уровне обеспокоенности, что отражает высокий уровень доверия к их системам социальной справедливости.

В противоположность этому, крупнейшие экономики ЕС демонстрируют повышенную обеспокоенность. В Германии (56%) и Ирландии (59%) этот показатель ниже среднего по ЕС, но все равно значительно выше, чем в скандинавских странах. Во Франции 73% работников испытывают беспокойство относительно справедливой оплаты труда, тогда как Италия и Испания лидируют с самым высоким уровнем восприятия несправедливого вознаграждения.



Где в ЕС работники больше всего довольны своей зарплатой / Фото Unsplash

Примечательно, что процент лиц, которые выражают "сильную обеспокоенность" относительно справедливой оплаты труда, превышает 40% в Хорватии (47%), Греции (45%) и Италии (40%).

Итак, страны Южной и Восточной Европы демонстрируют повышенный уровень обеспокоенности по оплате труда, в то время, как Скандинавия и Нидерланды являются примерами высокого социального доверия и равенства на рабочем месте.

Где в Европе самая высокая минимальная зарплата?

Евростат опубликовал всесторонний анализ, который подчеркивает разительные различия в уровнях минимальной заработной платы в разных странах ЕС, которые варьируются от 551 до 2 704 евро.

В отчете отмечается, что только 22 из 27 стран-членов ЕС установили законодательно закрепленную минимальную заработную плату. В частности, Дания, Италия, Финляндия и Швеция относятся к странам, которые не проводят политику установления минимальной заработной платы.

Люксембург продолжает лидировать с самой высокой минимальной заработной платой на уровне 2 704 евро. За ним следуют Ирландия, Нидерланды, Германия и Бельгия, где минимальная заработная плата также превышает 2 000 евро. И наоборот, Болгария имеет самую низкую минимальную заработную плату в ЕС, которая составляет всего 551 евро в месяц.

Что нужно знать о работе за рубежом?