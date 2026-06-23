Які реальні зарплати в Польщі: де платять майже 15 тисяч злотих, а де – менше 6 тисяч

Середня зарплата в Польщі продовжує зростати, однак рівень доходів суттєво відрізняється залежно від галузі. У 2025 році середня валова місячна заробітна плата в національній економіці становила 8 903,56 злотих брутто, що на 9,1% більше, ніж роком раніше.

За даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), попри зростання зарплат, різниця між найбільш і найменш оплачуваними сферами залишається значною та сягає майже 9 тисяч злотих на місяць.

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Скільки людей працює в Польщі?

За даними статистичного відомства, у 2025 році на повну ставку в Польщі працювали 11,04 мільйона осіб. Цей показник практично не змінився порівняно з 2024 роком. Найбільшим роботодавцем традиційно залишається промисловий сектор.

На нього припадало 22,5% усіх штатних працівників країни. Водночас найбільше зростання зайнятості минулого року зафіксували у сфері послуг, де кількість працівників збільшилася на 3%. Також зросла зайнятість в освіті (+2,1%) та секторі нерухомості (+2%).

Які зарплати у Польщі / Фото Unsplash

Де платять найбільше?

Лідером за рівнем оплати праці у 2025 році став сектор інформації та комунікацій. Середня зарплата тут сягнула 14 689,70 злотих брутто на місяць. Це на 65% більше за середній показник по економіці країни. До цієї сфери належать:

IT-компанії,

телекомунікаційні підприємства,

цифрові сервіси та медіаіндустрія.

Високі зарплати також традиційно пропонують фінансовий сектор, страхування та професійні послуги.

У яких галузях заробляють найменше?

Найнижчі середні доходи зафіксували у сфері розміщення та громадського харчування. Працівники готелів, ресторанів і кафе отримували в середньому 5 990,92 злотих брутто на місяць. Це на 32,7% менше за середню зарплату по країні. Саме в цих галузях часто працюють іноземці, зокрема українці, які приїжджають до Польщі на сезонну або тимчасову роботу.

Експерти зазначають, що польський ринок праці продовжує змінюватися під впливом цифровізації та розвитку сфери послуг, тоді як традиційні галузі поступово втрачають частину робочих місць. Попри це Польща залишається одним із найбільших ринків праці в Центральній Європі та продовжує залучати працівників з-за кордону, зокрема з України.